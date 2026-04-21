Καταπέλτης η ισπανική δικαιοσύνη για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά - «Καταστροφική αίρεση»

Ιστορική απόφαση εξέδωσε ισπανικό δικαστήριο την Τρίτη 21 Απριλίου καθώς έκρινε ότι κανείς δεν εμποδίζεται να αυτοπροσδιορίζεται «θύμα» των Μαρτύρων του Ιεχωβά ή να χαρακτηρίζει την οργάνωση «καταστροφική αίρεση», στο πλαίσιο της ελευθερίας της έκφρασης.

Το δικαστήριο της Μαδρίτης επικύρωσε απόφαση υπέρ της Ισπανικής Ένωσης Θυμάτων των Μαρτύρων του Ιεχωβά (AEAVTJ), απορρίπτοντας αγωγή έξι μελών της θρησκευτικής οργάνωσης που ζητούσαν να κριθεί παράνομη η χρήση του όρου «θύματα» και να διαλυθεί η ένωση. Η απόφαση βασίστηκε στην αρχή της ελευθερίας της έκφρασης και έκρινε ότι τέτοιες εκφράσεις, ακόμη και αν είναι προσβλητικές για την οργάνωση, προστατεύονται νομικά.

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο χαρακτηρισμός μιας θρησκευτικής ομάδας ως «καταστροφικής αίρεσης» και η δημόσια δήλωση ότι κάποιος υπήρξε «θύμα» της εμπίπτουν στο δικαίωμα έκφρασης, ιδίως όταν σχετίζονται με κριτική για εσωτερικές πρακτικές. Επισημάνθηκε επίσης ότι η προστασία αυτή ισχύει ακόμη και όταν οι ισχυρισμοί αναφέρονται σε πιθανές ψυχολογικές, κοινωνικές ή άλλες βλάβες.

Η απόφαση στηρίχθηκε σε εσωτερικά έγγραφα της οργάνωσης και σε μαρτυρίες πρώην μελών, τα οποία κατέθεσαν για τις εμπειρίες τους. Η AEAVTJ, που ιδρύθηκε το 2019 και αριθμεί εκατοντάδες μέλη, υποστήριξε ότι η απόφαση αναγνωρίζει επίσημα το δικαίωμά τους να εκφράζουν δημόσια τις εμπειρίες τους και να αυτοπροσδιορίζονται ως θύματα.

Από την άλλη πλευρά, οι Μάρτυρες του Ιεχωβά δεν προέβησαν σε άμεσο δημόσιο σχόλιο, ενώ στο παρελθόν έχουν κινηθεί νομικά κατά επικριτών τους. Η υπόθεση ενδέχεται να συνεχιστεί σε ανώτερα δικαστήρια της Ισπανίας ή ακόμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά που σε μια χώρα υποστηρίζεται ότι μια θρησκεία μπορεί να χαρακτηριστεί "καταστροφική αίρεση", ακόμη και αν είναι ορθώς καταγεγραμμένη ως θρησκεία», τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Κάρλος Μπαρνταβίο, δικηγόρος που εκπροσωπεί τα θύματα των Μαρτύρων του Ιεχωβά.

«Δεν υπάρχει λόγος να διαβάζουμε Νίτσε, Σοπενχάουερ ή Χέγκελ», εξηγεί, αναφερόμενος στο διάσημο απόφθεγμα του Νίτσε ότι «ο Θεός είναι νεκρός». «Τώρα μπορούμε να πούμε "Πιστεύω ότι οι Μάρτυρες του Ιεχωβά είναι μια καταστροφική αίρεση", χωρίς φόβο δίωξης».

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, αυτή η απόφαση, η οποία μπορεί ακόμα να προσβληθεί στο Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας, έχει «διεθνείς επιπτώσεις», ειδικά αν οι Μάρτυρες του Ιεχωβά προσφύγουν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) και αυτό επικυρώσει την απόφαση της ισπανικής δικαιοσύνης.

Η απόφαση θεωρείται σημαντική για τα όρια ανάμεσα στην προστασία της θρησκευτικής τιμής και στην ελευθερία της κριτικής λόγου, με πιθανές ευρύτερες νομικές επιπτώσεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ