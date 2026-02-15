Καταπέλτης η Ομοσπονδιακή Τράπεζα Νέας Υόρκης: «Το κόστος δασμών το πληρώνουν οι Αμερικανοί»

Καταπέλτης ήταν το πόρισμα της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης σχετικά με τους πολυδιαφημισμένους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ: Τα προϊόντα έγιναν ακριβότερα και αυτό επιβάρυνε τις αμερικανικές επιχειρήσεις και τους Αμερικανούς καταναλωτές.

Στην έρευνα που δόθηκε στη δημοσιότητα το βράδυ της Πέμπτης, οι ερευνητές και οικονομολόγοι της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης υποστηρίζουν ότι το 2025 ο μέσος δασμός στα εισαγόμενα προϊόντα αυξήθηκε κατά 13% από μόλις 2,6% στις αρχές της χρονιάς.

Η Fed της Νέας Υόρκης διαπίστωσε ότι το 90% του επιπλέον κόστους από τους δασμούς που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Μεξικό, την Κίνα, τον Καναδά και την Ευρωπαϊκή Ένωση πληρώθηκε από τις αμερικανικές εταιρείες.

«Οι αμερικανικές εταιρείες και οι καταναλωτές συνεχίζουν να φέρουν το οικονομικό βάρος από τους υψηλούς δασμούς που επιβλήθηκαν το 2025», τονίζεται στην έκθεση.

Επίσης διαπιστώνεται ότι παρά την αύξηση των δασμών το 2025, οι χώρες που εξάγουν τα προϊόντα τους στις ΗΠΑ δε μείωσαν το κόστος των αγαθών σε μία προσπάθεια να αντισταθμίσουν οποιαδήποτε μείωση της ζήτησης.

Αντιθέτως, οι εξαγωγείς διατήρησαν τις τιμές τους στα ίδια επίπεδα μεταφέροντας το κόστος των δασμών στις αμερικανικές εταιρείες που εισάγουν τα προϊόντα τους, οι οποίες με τη σειρά τους μετέφεραν το κόστος τους Αμερικανούς καταναλωτές αυξάνοντας τις τιμές των προϊόντων.

Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, η αντίδραση των εξαγωγέων το 2025 ουσιαστικά ήταν η ίδια με το 2018, όταν ο Τραμπ είχε επιβάλει ξανά δασμούς κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας τους – το κόστος για τους καταναλωτές αυξήθηκε, ενώ καταγράφηκαν ελάχιστες επιπτώσεις στην οικονομία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαπιστώσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας της Νέας Υόρκης είναι αντίστοιχες με τις διαπιστώσεις άλλων οικονομικών αναλυτών και Οργανισμών που έχουν κάνει σχετικές έρευνες.

Το Kiel Institute για την Παγκόσμια Οικονομία, μία ανεξάρτητη εταιρεία ερευνών στη Γερμανία, ανακοίνωσε την έρευνα της τον προηγούμενο μήνα, στην οποία διαπιστώνει ότι «δεν υπάρχει σχεδόν καμία επίπτωση δασμών στις τιμές των αμερικανικών εισαγόμενων προϊόντων».

Μάλιστα, το Kiel Institute ανέλυσε περισσότερες από 25 εκατομμύρια συναλλαγές και διαπίστωσε ότι οι χώρες εξαγωγείς, όπως η Βραζιλία και η Ινδία, δε μείωσαν τις τιμές των προϊόντων που πωλούν στις ΗΠΑ.

Αντιθέτως, παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των εξαγωγών, πράγμα που σημαίνει ότι οι εξαγωγείς προτίμησαν να μειώσουν την ποσότητα των προϊόντων που πωλούν αντί να ρίξουν τις τιμές τους.