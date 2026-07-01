Καταπέλτης ο εισαγγελέας για Μελά και Ρέππα στη δίκη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Ζήτησε την ενοχή τους

Πραγματικός καταπέλτης ήταν ο εισαγγελέας της έδρας στη δίκη δύο πρώην υψηλόβαθμων στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ, του πρώην προέδρου Δημήτρη Μελά και της πρώην προϊστάμενης της διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων Αθανασίας Ρέππα, που κατηγορούνται για τρία πλημμελήματα για το ότι δεν διαβίβασαν το πόρισμα της ελέγκτριας του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευής Τυχεροπούλου με στοιχεία για ύποπτα ΑΦΜ, στις εισαγγελικές αρχές.

Κατά την πρόταση του εισαγγελέα, οι κατηγορούμενοι θα πρέπει να κηρυχθούν ένοχοι για δύο πλημμελήματα (υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος), ενώ όσον αφορά την Τρίτη κατηγορία, αυτή της υπεξαγωγής εγγράφου, ο εισαγγελικός λειτουργός εισηγήθηκε η κατηγορία να αναβαθμιστεί σε κακούργημα!

«Ενώ κανείς θα ανέμενε Ρέππα και Μελάς να κάνουν τις ενέργειες για να σταλεί η έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές, και να φροντίσουν να διακοπεί η πληρωμή για τους συγκεκριμένους παραγωγούς, αντ' αυτού (...) εξέθεσε ότι η έκθεση ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν παράνομη και ελλιπής» ανέφερε ο εισαγγελέας, ενώ σε άλλο σημείο της αγόρευσης του ανέφερε ότι «μόλις έλαβαν την έκθεση Τυχεροπούλου ήταν υποχρεωμένοι αμέσως να ενημερώσουν την νομική υπηρεσία, πράγμα που δεν έκαναν».

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο εισαγγελέας

«Προέκυψε ότι για τους δικούς τους λόγους

Α) η κα Ρέππα από το Νοέμβριο του 2020 έως τον Ιούλιο του 2022, όταν και παραιτήθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και ο κ. Μελάς κατά το ίδιο διάστημα, με πρόθεση απέκρυψαν από τον εισαγγελέα την έκθεση της κας Τυχεροπούλου, κάτι που οδήγησε στο να μην αποκαλυφθεί ότι οι ελεγχόμενοι παραγωγοί εξαπάτησαν και έλαβαν χρήματα από Οργανισμό, με συνολικό ύψος άνω των 120.000 ευρώ.

Προτείνω λοιπόν το δικαστήριο να κηρυχθεί καθ' ύλην αναρμόδιο και να παραπέμψετε στο τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών για την υπεξαγωγή εγγράφων" ανέφερε ο εισαγγελέας.

Όσον αφορά τα περιστατικά της υπόθεσης, ο εισαγγελέας ανέφερε: "Το Νοέμβριο του 2019 ο Γρηγόρης Βάρρας καθηγητής Πανεπιστημίου μετά από πρόταση του πρωθυπουργού τοποθετήθηκε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Με την ανάληψη, έλαβε υπηρεσιακά ένα φάκελο με 198 παραγωγούς στα Τρίκαλα που υπήρχαν ενδείξεις ότι είχαν τελέσει απάτη περί της επιχορηγήσεις.

Έτσι ο φάκελος διαβιβάστηκε στην εισαγγελία Τρικάλων.

Έλαβε επίσης και το μήνυμα ενός ελεγκτή που έκανε λόγο για παράτυπη λήψη επιδοτήσεων με εμπλεκόμενη υπάλληλο την Α. και στη συνέχεια δέχεται απειλές για τη ζωή του.

Έλαβε υπόψη την υποβολή καταγγελιών και προσωπικούς ελέγχους, βάσει των οποίων σε περιοχές της Ελλάδας παραγωγοί αιτούνταν επιχορήγηση που δεν δικαιολογείτο.

Αφού τα έλαβε όλα αυτά υπόψη υπολόγισε περίπου 3.500 παραγωγούς που εξαπάτησαν η επιχείρησαν να εξαπατήσουν τον Οργανισμό.

Τον Σεπτέμβρη του 2020 ο κ. Βάρρας συγκρότησε επιτροπή για να ελεγχθούν παραγωγοί, για να διαπιστωθεί επισήμως ότι υπάρχουν ευρήματα απάτης.

Ζήτησε την υποβολή πορίσματος επιτροπής για το αν διαπιστώθηκε συστηματική καταστρατήγηση διαδικασιών και αν πρέπει να γίνουν και άλλοι έλεγχοι.

Η Ρέππα προϊσταμένη διεύθυνσης τεχνικών ελέγχων ζήτησε από το Βάρρα τη διεύρυνση της επιτροπής, ζήτησε επίσης ο έλεγχος να περιοριστεί σε διοικητικό και τρίτον ζήτησαν να εξαιρεθεί η παράγραφος περί επάρκειας των ελεγκτικών μηχανισμών ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Βάρρας τα υιοθέτησε, πίστεψε ότι δεν ήταν δυνατός ο τόσο εκτενής έλεγχος. Συγκρότησε διευρυμένη επιτροπή ελέγχου, η οποία είχε περιορισμένο έργο, μόνο οπτικό διοικητικό έλεγχο παραστατικών κατοχής.

Η συντονίστρια της επιτροπής του υπέβαλε κατόπιν ένα φάκελο με δύο πορίσματα, ένα όλων των υπολοίπων ελεγκτών και ένα της Τυχεροπούλου.

Ο Βάρρας διάβασε τον πρώτο έλεγχο, που έβλεπε ευρήματα απόπειρας εξαπάτησης του οργανισμού. Μόλις διάβασε έλεγχο Τυχεροπούλου, διαπίστωσε ότι είχε ελέγξει 99 ΑΦΜ, και είχε κάνει ουσιαστικό έλεγχο συνδυάζοντας στοιχεία από το παρελθόν και διαπίστωνε απάτη.

Εκμισθωτές φαίνονται ιδιοκτήτες βοσκοτόπων σε διαφορετικά νησιά. Φερόμενοι ιδιοκτήτες βοσκοτόπων εμφανίζονταν να νοικιάζουν εκτάσεις είτε δήλωναν από τεχνική λύση. Το ίδιο ακίνητο εμφανιζόταν σε άλλα πρόσωπα σε συνεχόμενα έτη.

Τα συμπεράσματα της Τυχεροπούλου ήταν τα εξής: Οι παραγωγοί ήταν γνώστες των ελέγχων από ΟΠΕΚΕΠΕ. Βοσκότοποι που στην αίτηση του 2020 εμφανίζονταν ως ιδιωτικοί είχαν μοιραστεί στο παρελθόν ως δημόσιοι μέσω τεχνικής λύσης.

Ο Βάρρας κατάλαβε ότι ο εκτενής έλεγχος των παραγωγών ήταν δυνατόν να λάβει χώρα σε σύντομο χρονικό διάστημα αφού μια ελεγκτής το έκανε μόνη της σε λίγες μέρες. Θέλοντας να προλάβει τη διανομή για εθνικό απόθεμα 2020, αποφάσισε να ελέγξει κι άλλους παραγωγούς που έλαβαν απόθεμα.

Έτσι ο Βάρρας έδωσε εντολή στην Τυχεροπούλου να ελέγξει παραγωγούς. Μάλιστα έδωσε δικαίωμα στην Τυχεροπούλου για όσους παραγωγούς έλεγξε και έβρισκε ευρήματα απάτης, να το καταχωρεί κατευθείαν στο σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ για να μην επιτραπεί η πληρωμή του

Το ενδιαφέρον του Βάρρα για την καταστολή απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν τόσο έντονο, που άλλαξε τρεις φορές το πρωτόκολλο. Στην τελευταία τροποποίηση, όταν λάμβανε χώρα έλεγχος παραγωγού, ο ελεγκτής ζητά βεβαίωση περιουσιακής κατάστασης και τίτλους ιδιοκτησίας.

Στο Ε9 μπορούσε να δηλώσει κάποιος ιδιοκτησία χωρίς να είναι κύριος αυτής. Έτσι οι τυπικοί έλεγχοι στο Ε9 ευνοούσαν την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Τον Οκτώβριο του 2020 με έγγραφο προς την κα Ρέππα της γνωστοποίησε ότι διαπιστώνει απάτη μέσω ψευδών δηλώσεων παραγωγών. Ζήτησε έλεγχο όλων των παραγωγών που ζητούν εθνικό απόθεμα 2020 και έχουν 5 εκτάρια και άνω.

Ο Βάρρας όμως υποψιαζόμενος ότι Ρέππα και Αδαμοπούλου προφασίστηκαν ότι δεν είναι δυνατός ο έλεγχος, και ότι αυτές τον ώθησαν να τον περιορίσει, έθεσε ερώτημα στη Ρέππα για το αν είχε αντιληφθεί την απάτη, αν είχε ενημερώσει τη διοίκηση και τι εισηγήσεις έκανε. Η ουσία του εγγράφου είναι να ρωτήσει γιατί τον ώθησαν να περιορίσει τον έλεγχο και γιατί προσπάθησε να κατευθύνει τον έλεγχο.

Πράγματι η Ρέππα τον Νοέμβριο του 2020 απάντησε ότι ως προϊσταμένη άμεσων ενισχύσεων αν και δεν είχε αρμοδιότητα, ζήτησε δείγμα ελέγχων και παρατήρησε υπέρμετρη αύξηση ζωικού κεφαλαίου και ενημέρωσε τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης εισηγήθηκε τη διενέργεια ειδικών ελέγχων για το εθνικό απόθεμα του 2019.

Από έγγραφο Ρέππα, εντύπωση προκαλεί ότι δεν απαντά στο κρίσιμο ερώτημα για το εάν παρατήρησε το διάστημα 2017-19 βοσκότοπους να δηλώνονται ιδιωτικοί ενώ ήταν δημόσιοι.

Δεν το είπε είτε γιατί δεν το είχε αντιληφθεί, είτε γιατί κατά παράβαση των υποχρεώσεων της δεν είχε ενημερώσει διοίκηση και δεν ζήτησε ελέγχους.

5.11.20 ο τότε υπουργός κ. Βορίδης ζήτησε από τον κ. Βάρρα την παραίτηση του. Δεν εξήγησε τους λόγους. Ενόψει αποχώρησης του και για να συνεχιστούν οι έλεγχοι των 3.500 παραγωγών, ο Βάρρας απέστειλε έγγραφο που ζητούσε εκτενή έλεγχο.

Η Ρέππα απάντησε ότι έχει δρομολογήσει να εισηγηθεί ελέγχους σε παραγωγούς με μεγάλες εκτάσεις, ενώ θα προσθέσει όσους δηλώνουν πέντε εκτάρια και πάνω.

Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι μολονότι η εντολή Βάρρα ήταν σαφέστατη η κ. Ρέππα τεχνηέντως και εμμέσως αρνήθηκε να την εκτελέσει, ζητώντας οδηγίες για το πώς θα την εκτελέσει. Ο χρόνος απάντησης ταυτίζεται χρονικά με την ημέρα που ο Βορίδης ζήτησε από το Βάρρα να παραιτηθεί.

Άρα η Ρέππα ξέροντας προφανώς ότι ο Βάρρας πρόκειται να φύγει, και προκειμένου να μη φαίνεται ότι δεν εκτέλεσε την εντολή του, προσχηματικά ζήτησε περαιτέρω διευκρινίσεις, ευελπιστώντας ότι δεν θα προλάβει να της επαναλάβει την εντολή.

Στο μεταξύ ο Μελάς τότε αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ είχε πληροφορηθεί ότι ο Βάρρας είχε ζητήσει ελέγχους από την υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κα Κυριαζή, την κάλεσε στο γραφείο και ζητούσε το αποτέλεσμα του ελέγχου. Αυτή αρνήθηκε διότι η εντολή ήταν εμπιστευτική. Η Κυριαζή αισθάνθηκε πίεση σε τέτοιο βαθμό που το ανέφερε στον πρόεδρο εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ.

Για αυτό ο Μελάς στις 6 Νοεμβρίου 2020 αφού γνώριζε ότι θα αποχωρήσει ο Βάρρας, έστειλε δύο έγγραφα: ένα στην Κυριαζή που ζητούσε διευκρινίσεις για τα κριτήρια επιλογής παραγωγών και ένα προς το Βάρρα που ζητούσε ενημέρωση για τους ελέγχους.

Ο Βάρρας απαντώντας στο Μελά 9.11 απαντά ότι του έχει ήδη γνωστοποιήσει τα στοιχεία, του αφήνει υπαινιγμούς ότι ενδιαφέρεται για συγκεκριμένους ελεγχόμενους.

Στο μεταξύ η Τυχεροπούλου συνέχιζε τους ελέγχους, θεωρώντας ότι συντονιστής τους είναι ο Λαμπρόπουλος . Του έστειλε μήνυμα με την πορεία ελέγχων. Ο Λαμπρόπουλος θεωρούσε ότι δεν είχε αρμοδιότητα και κατόπιν συνεννόησης με Μελά και αφού της εξέθεσε ότι δεν αναλαμβάνει χρέη συντονιστή ελέγχων, ό,τι στοιχεία έχει θα τα δώσει στο Μελά και τη Ρέππα.

Η Τυχεροπούλου το εκλαμβάνει ως εντολή να σταματήσει στους ελέγχους, γιατί ταυτόχρονα της αποκλείστηκε πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα.

Έτσι παρέδωσε την έκθεση με ένα κλασέρ σε Μελά και Ρέππα.

Έτσι τους ανακοίνωνε ότι διαπιστώνει σημαντικά ευρήματα εξαπάτησης ΟΠΕΚΕΠΕ από 26 παραγωγούς μέσω ψευδών δηλώσεων. Πρότεινε αυτοί να εξαιρεθούν από το απόθεμα και να σταλούν τα στοιχεία στον εισαγγελέα. Για άλλους 13 παραγωγούς δεν είχε ολοκληρωθεί ο έλεγχος αλλά είχε τελειώσει το προσχέδιο ελέγχου και διαπίστωνε ότι δεν κατείχαν τους βοσκότοπους



Ενώ κανείς θα ανέμενε Ρέππα και Μελάς να κάνουν τις ενέργειες για να σταλεί η έκθεση Τυχεροπούλου στις δικαστικές αρχές, και να φροντίσουν να διακοπεί η πληρωμή για τους συγκεκριμένους παραγωγούς.

Αντ' αυτού η Ρέππα με έγγραφο προς τον επόμενο πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Παππά και τον Μελά εξέθεσε ότι η έκθεση δεν συνοδεύεται από φύλλα καταχώρησης ευρημάτων και ότι ήταν αντίθετη στο θεσμικό πλαίσιο ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν παράνομη και ελλιπής και για να εξαιρεθούν αυτοί θα πρέπει η έκθεση να συμπληρωθεί, ότι οι έλεγχοι δεν έγιναν από τριμελή επιτροπή και ότι δεν εφαρμόστηκαν οι διαδικασίες.

Εντύπωση προκαλεί γιατί οι κατηγορούμενοι πριν εκθέσουν στον Παππά τα θέματα νομιμότητας του ελέγχου δεν απευθύνθηκαν πρώτα στην ίδια την Τυχεροπούλου για να συμπληρώσει την έκθεση.

Επίσης προκαλεί εντύπωση γιατί η Ρέππα δεν εισηγήθηκε αμέσως τον έλεγχο στον Παππά, αφού θεωρούσε όπως είπε απολογούμενη τα ευρήματα σημαντικά.

Οι έλεγχοι της Τυχεροπούλου τελικά είχαν πρόβλημα νομιμότητας; Κατά τη Ρέππα ήταν απαραίτητα για να μην υπάρχει ένδειξη μεροληψίας από πλευράς ευρωπαϊκής επιτροπής.

Από έγγραφα Βάρρα όμως προκύπτει ότι είχε δώσει εντολές ελέγχου υπόπτων παραγωγών.

Άρα προκύπτει ότι η Τυχεροπούλου έχει ενεργήσει κατόπιν εντολών Βάρρα.

Βέβαια θα ψάξουμε μια υπάλληλο που έστω και καθ' υπέρβαση αρμοδιότητας έκανε ελέγχους; Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό.

Ο Βάρρας έδωσε εντολή στην Τυχεροπούλου να κάνει έλεγχο στηριζόμενος όχι μόνο σε καταγγελίες αλλά και σε ανάλυση κινδύνου που είχε κάνει ο ίδιος, επρόκειτο δηλαδή για στοχευμένους ελέγχους.

Ειδικοί έλεγχοι μπορούν να πραγματοποιούνται και σε συγκεκριμένο δείγμα κατόπιν απόφασης της διοίκησης.

Εντύπωση προκαλεί το γιατί η Ρέππα αφού είχε λάβει υπόψη έκθεση Τυχεροπούλου δεν πρότεινε στον Παππά επιτόπιο έλεγχο, ο οποίος υπερισχύει του διοικητικού. Από την έκθεση προέκυπτε ότι οι παραγωγοί δεν κατείχαν τις εκτάσεις και άρα θα έπρεπε να κληθούν να αποδείξουν το αγροτεμάχιο. Σε ερώτηση μου γιατί δεν ζήτησε επιτόπιο έλεγχο, η Ρέππα απάντησε ότι δεν το σκέφτηκε.

Γεννώνται εύλογες αμφιβολίες πως γίνεται ο Βάρρας να το καταλάβει στους 10 μήνες και η Ρέππα να μην το σκέφτηκε ενώ υπηρετούσε 20 χρόνια.

Ωστόσο μεγαλύτερη εντύπωση από όλα προκαλεί το πώς ενώ διαρκούσε ακόμη ο έλεγχος, ο Παππάς τον Ιανουάριο του 2021 κάνει νέα τροποποίηση της εγκυκλίου ΟΠΕΚΕΠΕ και εφεξής ο ελεγκτής μπορούσε να θεωρήσει ότι ο ελεγχόμενος που δήλωνε ιδιοκτήτης πληρούσε τις προϋποθέσεις εφόσον η κατοχή αποδεικνυόταν από ε9 η άλλο τίτλο ιδιοκτησίας, επειδή πολλοί παραγωγοί απειλούσαν με μηνύσεις και έλεγαν ότι δεν θα λάβουν ενίσχυση.

Αποτέλεσμα ήταν οι εν λόγω παραγωγοί να λάβουν κανονικά ενισχύσεις δεκάδων χιλιάδων ευρώ.

Για το αν έπρεπε οι κατηγορούμενοι να υποβάλλουν αμέσως έκθεση Τυχεροπούλου στις εισαγγελικές αρχές:

Όταν διευθύνσεις εικάζουν ότι υποθέσεις πρέπει να σταλούν στις δικαστικές αρχές τότε πρέπει να αποφασίσει η νομική υπηρεσία. Άρα Μελάς και Ρέππα μόλις έλαβαν την έκθεση Τυχεροπούλου ήταν υποχρεωμένοι αμέσως να ενημερώσουν την νομική υπηρεσία, πράγμα που δεν έκαναν και επίσης δεν ενημέρωσαν τον Παππά . Ο ισχυρισμός τους ότι δεν ήταν σαφές αν έπρεπε να τα στείλουν καταρρίπτεται από αυτό το έγγραφο

Εντύπωση προκαλεί το γιατί η Ρέππα όταν ολοκληρώθηκε ο έλεγχος δεν απευθύνθηκε στη νομική υπηρεσία.

Θα μπορούσε να αποδοθεί αυτό σε αμέλεια τους; Η απάντηση είναι αρνητική

Η Ρέππα είναι μια ευφυής γυναίκα. Μάθημα για τους συναδέλφους της. Κινητή βιβλιοθήκη. Γνώστρια όλου του κανονισμού.

Επέδειξαν μια συμπεριφορά που δεν ταιριάζει στο επαγγελματικό προφίλ τους.

Για τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων: αρνούνται τις αποδιδόμενες πράξεις και φέρνουν έγγραφα για να δείξουν ότι ενδιαφέρονται για τον οργανισμό.

Ωστόσο δεν αποδείχθηκε ότι έλαβαν μέτρα καταστολής της απάτης για τις εν λόγω περιπτώσεις.

Πράγματι το 2021 παρατηρείται εντατικοποίηση προσπάθειας κατηγορουμένων να καταστείλουν απάτη στον οργανισμό. Που οφείλεται αυτό;

Το Μάρτιο του 2021 έγγραφο Ρέππα που φαίνεται ότι ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε επίκεντρο πληθώρας καταγγελιών και ερωτήσεων στη Βουλή για τον τρόπο χορήγησης του Εθνικού αποθέματος.

Θέλω να σημειώσω ότι η Ρέππα σε αυτό το έγγραφο ζητά ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας και δεν κάνει καμία μνεία στο ε9. Ωστόσο επί ελέγχων Τυχεροπούλου έκανε το αντίθετο.

Για ισχυρισμούς κατηγορουμένων ότι ζήτησαν αχρεώστητα, το ζήτημα δεν είναι αν ζήτησες να επιστραφούν αλλά αν αυτά επιστράφηκαν πραγματικά».