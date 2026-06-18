Καταψήφισε την έκθεση της ΕΕ για την Τουρκία ο Φειδίας - «Είναι σαν άπιστη γυναίκα»

Με μια ασυνήθιστη και ιδιαίτερα αιχμηρή παρομοίωση εξήγησε ο Φειδίας Παναγιώτου την απόφασή του να καταψηφίσει την έκθεση προόδου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία.

Ο ανεξάρτητος Κύπριος ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι η στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στην Άγκυρα παρουσιάζει αντιφάσεις, παρομοιάζοντας την Τουρκία με «μια άπιστη γυναίκα» με την οποία κάποιος επιμένει να διατηρεί σχέση παρά τα προβλήματα που υπάρχουν.

«Είναι η γυναίκα σου που είσαστε παντρεμένοι, πάει με άλλους άνδρες, σου λέει ψέματα, δεν είναι καλή γυναίκα, δεν σε υποστηρίζει. Αλλά θέλω να έχω συνεργασία, θέλω να είμαστε παντρεμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της έκθεσης.

«Δύο μέτρα και δύο σταθμά» - Τι είπε για Ρωσία

Σύμφωνα με τον ίδιο, το κείμενο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου περιέχει αντικρουόμενα μηνύματα, καθώς από τη μία ασκεί κριτική στην Τουρκία για σειρά ζητημάτων και από την άλλη αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω εμβάθυνσης των ευρωτουρκικών σχέσεων.

Ο Φειδίας Παναγιώτου υποστήριξε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση συνιστά πολιτική «δύο μέτρων και δύο σταθμών», φέρνοντας ως παράδειγμα τη διαφορετική αντιμετώπιση της Ρωσίας και της Τουρκίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Με τη Ρωσία έχουμε προχωρήσει σε 20 πακέτα κυρώσεων λόγω της εισβολής, ενώ με την Τουρκία, που επίσης έχει προχωρήσει σε εισβολή, συζητούμε την ανάπτυξη της συνεργασίας μας», ανέφερε, εξηγώντας το σκεπτικό της αρνητικής του ψήφου.

Παράλληλα, παραδέχθηκε ότι η έκθεση περιλαμβάνει θετικά στοιχεία και αναφορές που επικρίνουν την τουρκική πολιτική. Ωστόσο, ξεκαθάρισε πως διαφωνεί με το τμήμα εκείνο που υποστηρίζει την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας.

Ο Κύπριος ευρωβουλευτής τόνισε ότι το Κυπριακό θα πρέπει να αποτελεί βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε πρόοδο στις ευρωτουρκικές σχέσεις, εκφράζοντας την άποψη ότι μόνο μετά από ουσιαστικές εξελίξεις στο ζήτημα μπορεί να ανοίξει η συζήτηση για περαιτέρω συνεργασία με την Άγκυρα.