Κατάργηση «δεύτερης Κυριακής» στις αυτοδιοικητικές - Ένσταση αντισυνταγματικότητας από το ΠΑΣΟΚ

Με την αντιπολίτευση να βάζει στο στόχαστρο τη βασική αλλαγή της κατάργησης του β’ γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών, με την πρόβλεψη για εκλογή από τον πρώτο γύρο και καθιέρωση της λεγόμενης εναλλακτικής ψήφου, άρχισε στην Ολομέλεια της Βουλής, η συζήτηση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Θεόδωρου Λιβάνιου.

Το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε ένσταση αντισυνταγματικότητας επί των επίμαχων διατάξεων που αφορούν στην κατάργηση της «δεύτερης Κυριακής», με τον εισηγητή του κόμματος Παναγιώτη Δουδωνή να κάνει λόγο για «αλαμπουρνέζικο σύστημα με καλπονοθευτικά χαρακτηριστικά, μέσω του οποίου η κυβέρνηση επιδιώκει να χειραγωγήσει την ψήφο των πολιτών για να μην έχει δυσάρεστες εκπλήξεις όπως στις προηγούμενες εκλογές».

Κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην αρμόδια επιτροπή, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος είχε επιμείνει πως το νέο εκλογικό σύστημα θα προωθήσει τις συνεργασίες αλλά και τον ουσιαστικό προεκλογικό διάλογο, ενώ είχε τονίσει πως θα βοηθήσει και στη μείωση της αποχής, καθώς «θα δώσει εγγύηση αύξησης της συμμετοχής».