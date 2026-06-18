Κατάργηση β' γύρου αυτοδιοικητικών εκλογών: Αντιδράσεις από αντιπολίτευση, «ναι» λέει ο Κυρίζογλου

Εν μέσω αντιδράσεων από την αντιπολίτευση, αλλά με το «ναι» του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), συζητείται στη Βουλή ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τον οποίο καταργείται η «δεύτερη Κυριακή», η επαναληπτική δηλαδή ψηφοφορία στην εκλογή των αυτοδιοικητικών αρχών και προβλέπεται η εκλογή από τον πρώτο γύρο με την καθιέρωση της λεγόμενης εναλλακτικής ψήφου.



Η ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, υπεραμυνόμενη του νέου εκλογικού συστήματος, διαμηνύει πως νούμερο ένα στόχος είναι να δώσει ουσιαστικό κίνητρο συμμετοχής στις κάλπες και να λύσει το πρόβλημα της αποχής. Στον αντίποδα, η αντιπολίτευση αντέδρασε από την πρώτη κιόλας στιγμή στις προωθούμενες αλλαγές, με το ΠΑΣΟΚ να μιλά για «ύποπτης πρωτοτυπίας» σύστημα και το ΣΥΡΙΖΑ για «εκλογικό νόμο Φρανκενστάιν - δύο ταχυτήτων».



Κατά τη σημερινή ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Λάζαρος Κυρίζογλου υποστήριξε πως «δεν αιφνιδιάζει ο εκλογικός νόμος», αναφέροντας πως η ΚΕΔΕ «έκανε έρευνα» για το τι ισχύει στην υπόλοιπη Ευρώπη και κατέληξε πως σε 21 από τις 27 χώρες της ΕΕ προβλέπεται ένας γύρος και μόνο σε 6 από αυτές προβλέπεται εκλογή σε δυο γύρους.

«Μύθος ότι δεν ευνοεί τις συνεργασίες ο ένας γύρος»

«Είναι μύθος ότι δεν ευνοεί τις συνεργασίες ο ένας γύρος. Με ένα γύρο, όσοι θέλουν να συνεργαστούν μπροστά στα μάτια των πολιτών, ας συνεργαστούν. Όχι σε περίεργες συνεργασίες μεταξύ πρώτου και δεύτερου γύρου ερήμην των πολιτών», ανέφερε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ και σχολίασε πως όσοι δήμαρχοι εκλέγονται με μικρή συμμετοχή στο δεύτερο γύρο, έχουν «ισχνή λαϊκή νομιμοποίηση». Ο ίδιος μάλιστα χαρακτήρισε ως «ιστορική στιγμή» για την τοπική αυτοδιοίκηση την ψήφιση του νέου Κώδικα.



Αξίζει να σημειωθεί πως η αλλαγή του εκλογικού συστήματος βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης της ΚΕΔΕ προ τριών εβδομάδων, με το δήμαρχο Αθηναίων να τάσσεται κατά της κατάργησης του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ο Χάρης Δούκας είχε τότε μάλιστα κι έναν έντονο διάλογο με τον Λάζαρο Κυρίζογλου.



Την ίδια ώρα, μιλώντας νωρίτερα σήμερα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝΠΕ) Γιώργος Χατζημάρκος έκανε λόγο για «τεράστιο βήμα», σχολιάζοντας πως «είμαστε ευτυχείς», όπως είπε, με την ολοκλήρωση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρόλο που η Ένωση δεν συμφωνεί με όλες τις διατάξεις.



Στον αντίποδα, στο πάγιο αίτημα για νομιμοποίηση των συμβασιούχων στην τοπική αυτοδιοίκηση αναφέρθηκε ο Νίκος Τράκας ΠΟΕ - ΟΤΑ, ζητώντας να μπει τέλος στην εργασιακή τους «ομηρία», ενώ η Βέτα Πανουτσάκου του συλλόγου εργαζομένων στις περιφέρειες κατήγγειλε «αντεργατικές προσθήκες» στο νομοσχέδιο και μονιμοποίηση της «τραγικής υποστέλεχωσης» των ΟΤΑ.