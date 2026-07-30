Καταρρέει το εγχείρημα της Βιλερμπάν - Η ανακοίνωση του συλλόγου και η τοποθέτηση του Πάρκερ

Η Βιλερμπάν περνά σε μια νέα οικονομική πραγματικότητα ενόψει της σεζόν 2026/27, καθώς ο σύλλογος ανακοίνωσε τη μείωση του προϋπολογισμού του, με τον Τόνι Πάρκερ να επιχειρεί να καθησυχάσει τους φίλους της ομάδας.

Με κοινή ανακοίνωση, η ASVEL γνωστοποίησε ότι εγκρίθηκε νέος προϋπολογισμός, ο οποίος είναι αισθητά χαμηλότερος από τον αρχικό σχεδιασμό. Όπως επισημαίνεται, η αλλαγή αυτή δεν θέτει σε κίνδυνο το μακροπρόθεσμο πλάνο του συλλόγου, αλλά αποτελεί μια αναγκαία προσαρμογή μέχρι να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις με επενδυτές.

Ο Τόνι Πάρκερ παραδέχθηκε ότι οι διαπραγματεύσεις για την εξασφάλιση επιπλέον κεφαλαίων καθυστέρησαν περισσότερο από το αναμενόμενο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα το διαθέσιμο μπάτζετ για τη νέα χρονιά.

«Περάσαμε και περνάμε μια δύσκολη περίοδο, όμως η φιλοδοξία μας δεν αλλάζει. Οι επενδυτές που έχουν ήδη δεσμευτεί επαναβεβαίωσαν την εμπιστοσύνη τους και εργαζόμαστε ώστε να ολοκληρωθούν οι σχετικές συμφωνίες», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ισχυρός άνδρας της γαλλικής ομάδας.

OFFICIAL: LDLC ASVEL REVISES ITS 2026-27 BUDGET.



As preparations continue for the upcoming season, LDLC ASVEL has confirmed that its budget will be lower than initially planned.



After several months of work, the club and its shareholders have built a new budget that was… pic.twitter.com/WCvFMn7FKC — SKWEEK (@SkweekSports) July 30, 2026

Οι οικονομικές εξελίξεις εξηγούν και τις σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ της Βιλερμπάν. Ο Σιλβέιν Φρανσίσκο αποχώρησε για τον Παναθηναϊκό, ενώ παρελθόν αναμένεται να αποτελέσουν και άλλοι πρωτοκλασάτοι παίκτες, όπως οι Νικ Γουάιλερ-Μπαμπ, Άρμονι Μπρουκς και Ντάνιελ Τάις. Παράλληλα, «πάγωσαν» οι περιπτώσεις των Πάτι Μιλς, Νέιτ Σεστίνα και Τζόελ Μπόλομποϊ.

Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε συνολικό προϋπολογισμό που θα έφτανε τα 59 εκατομμύρια ευρώ, με αγωνιστικό μπάτζετ άνω των 25 εκατομμυρίων. Πλέον, ο στόχος έχει αναπροσαρμοστεί σημαντικά, με το μπάτζετ για μισθούς παικτών και τεχνικού επιτελείου να υπολογίζεται μεταξύ 9 και 11 εκατομμυρίων ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οδηγεί τη Βιλερμπάν σε συνολικό επανασχεδιασμό του ρόστερ της, με τον σύλλογο να καλείται να χτίσει μια πιο οικονομική ομάδα, χωρίς όμως –όπως διαβεβαιώνει ο Τόνι Πάρκερ– να εγκαταλείπει τις φιλοδοξίες του σε Γαλλία και EuroLeague.