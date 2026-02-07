Κατασκευαστικό λάθος στη «Βιολάντα» - Η διαδρομή του προπανίου μέσα από τους διαβρωμένους σωλήνες

Τα πρώτα συμπεράσματα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα», στα Τρίκαλα, που στοίχισε τη ζωή σε πέντε γυναίκες, φαίνεται να «δείχνουν» κατασκευαστικό λάθος και όχι διάβρωση λόγω της κακοκαιρίας «Ντάνιελ».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι ειδικοί καταλήγουν στο ότι το προπάνιο διέφυγε από διαβρωμένο χαλύβδινο σωλήνα, κινήθηκε υπόγεια και κατέληξε στο υπόγειο του κτιρίου, εξερχόμενο από τρεις οπές στο σκυρόδεμα. Εκεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δημιουργήθηκαν οι συνθήκες που οδήγησαν στην τρομερή έκρηξη.

Διατρήσεις σε οκτώ σημεία

Οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού ολοκλήρωσαν διατρήσεις σε μήκος περίπου 30 μέτρων, σε οκτώ διαφορετικά σημεία κατά μήκος της διαδρομής του αγωγού.



Σε όλα τα σημεία εντοπίστηκε παρουσία προπανίου, με τη συγκέντρωση να μειώνεται όσο οι έρευνες πλησίαζαν προς το εξωτερικό της επιχείρησης και το κιγκλίδωμα που βρίσκεται επί του δρόμου.

Υπογειοποίηση από το 2014 χωρίς έλεγχο

Από τα μέχρι τώρα δεδομένα αποδυναμώνεται το σενάριο ότι η διάβρωση των σωληνώσεων προκλήθηκε από την κακοκαιρία «Ντάνιελ». Οι πραγματογνώμονες της Πυροσβεστικής εκτιμούν ότι πρόκειται για αστοχία στην αρχική κατασκευή.



Οι σωληνώσεις δεν είχαν θωρακιστεί, ούτε είχε τοποθετηθεί άμμος κατά την υπογειοποίησή τους, όπως προβλέπεται. Πρόκειται για χαλύβδινο σωλήνα, ο οποίος φαίνεται να είχε διάβρωση μήκους 7,5 μέτρων, με το συγκεκριμένο τμήμα να αποσπάται.

Οι σωληνώσεις φέρονται να είχαν κατασκευαστεί και υπογειοποιηθεί το 2014 ή και νωρίτερα, γεγονός που σημαίνει ότι παρέμειναν επί περίπου 12 χρόνια χωρίς έλεγχο για πιθανή σκουριά ή διάβρωση.

Έλεγχοι στο ΕΜΠ και στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Το αποκολλημένο τμήμα του σωλήνα θα μεταφερθεί στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, όπου από τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου θα ξεκινήσει η αναλυτική εξέτασή του, προκειμένου να διαπιστωθεί το ακριβές αίτιο της διάβρωσης.



Παράλληλα, δείγματα χώματος θα μεταφερθούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους, ώστε να ελεγχθεί τόσο η ποσότητα του προπανίου που είχε εγκλωβιστεί στο έδαφος όσο και η σύσταση του χώματος, για να διαπιστωθεί αν υπήρχε ή όχι άμμος.

