Κατασκοπεία στις ΕΔ: Η γυναίκα «κλειδί» πίσω από τον σμήναρχο στο στόχαστρο των Αρχών

Τα κομμάτια του παζλ προσπαθούν να ενώσουν οι Αρχές, καθώς ξετυλίγουν το νήμα ενός σκοτεινού θρίλερ κατασκοπείας στους κόλπους των Ενόπλων Δυνάμεων, αναζητώντας τα πρόσωπα που βρίσκονται στο παρασκήνιο.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το δίκτυο κατασκοπείας λειτουργεί με δομή πυραμίδας, στην κορυφή της οποίας δεν βρίσκεται ο σμήναρχος που συνελήφθη και οδηγείται ενώπιον της στρατιωτικής Δικαιοσύνης, αλλά ο «άνθρωπος-σκιά» που φέρεται να τον στρατολόγησε και να τον έπεισε να διαρρεύσει απόρρητες κρατικές πληροφορίες.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση είναι μία γυναίκα εκτός Ενόπλων Δυνάμεων, η οποία φέρεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο τόσο στη στρατολόγηση όσο και στην καθοδήγηση των εμπλεκομένων.

Στην κορυφή της «πυραμίδας» γυναίκα - κλειδί

Οι Αρχές εκτιμούν ότι ο 54χρονος σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, που συνελήφθη, δεν αποτελούσε την κορυφή του δικτύου. Αντίθετα, στο υψηλότερο επίπεδο φέρεται να βρίσκεται το πρόσωπο που τον προσέγγισε και τον έπεισε να διοχετεύσει διαβαθμισμένες πληροφορίες.

Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται να ήταν παρούσα σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το 2025 στην Αθήνα, όπου ο σμήναρχος συναντήθηκε τετ α τετ με τον Κινέζο κατάσκοπο. Κλιμάκια του ΓΕΕΘΑ και της ΕΥΠ φέρονται να διαθέτουν φωτογραφικό υλικό που την απεικονίζει μαζί με τον συγκεκριμένο άνδρα.

Οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στο αν ήταν εκείνη που προσέγγισε αρχικά τον αξιωματικό, καθώς και στο πότε και με ποιον τρόπο ήρθε σε επαφή με τον Κινέζο πράκτορα.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, το επίθετο του φερόμενου Κινέζου κατασκόπου δεν είναι κινεζικό, αλλά αμερικανικής προέλευσης. Οι Αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν σε ποιον τελικό αποδέκτη κατέληγαν οι απόρρητες πληροφορίες που φέρεται να διαβίβαζε.

Ανάκτηση κρίσιμων αρχείων από δεύτερο κινητό

Την ημέρα της αιφνιδιαστικής έρευνας στο γραφείο του σμήναρχου από στελέχη της ΕΥΠ και του ΓΕΕΘΑ, παρών ήταν και νεαρός αξιωματικός της Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας του ΓΕΕΘΑ, με εξειδίκευση στην ασφάλεια δικτύων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν εκείνος που κατάφερε να ανακτήσει διαγραμμένα αρχεία από δεύτερο κινητό τηλέφωνο – «σκιά» μάρκας Samsung, στο οποίο είχε εγκατασταθεί κρυπτογραφημένη εφαρμογή επικοινωνίας.

Οι συναντήσεις στην Αθήνα

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους φωτογραφικό υλικό από τουλάχιστον δύο συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2025 σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, μεταξύ του 54χρονου σμήναρχου και του Κινέζου πράκτορα.

Και στις δύο συναντήσεις φέρεται να ήταν παρόν και τρίτο πρόσωπο, ηλικίας περίπου 40 έως 45 ετών, το οποίο χαρακτηρίζεται ως κομβικό, με ρόλο που εκτιμάται πως ήταν ακόμη σημαντικότερος από εκείνον του αξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας.

Σημειώνεται ότι ο Κινέζος πράκτορας είχε συμμετάσχει το 2025 σε συνέδριο σε χώρα του ΝΑΤΟ και στη συνέχεια πραγματοποίησε σύντομη στάση στην Αθήνα, όπου έλαβε χώρα μία από τις επίμαχες συναντήσεις.