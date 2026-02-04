Κατασκοπευτικό θρίλερ με Έλληνα και Ρουμάνο στη Γερμανία - Σενάρια για εμπλοκή της Ρωσίας

Σε κατασκοπευτικό θρίλερ φαίνεται να εξελίσσεται η απόπειρα σαμποτάζ δύο γερμανικών φρεγατών στο λιμάνι του Αμβούργου από έναν Έλληνα και έναν Ρουμάνο, οι οποίοι βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα χέρια των ελληνικών και των γερμανικών Αρχών.

Ο Έλληνας φερόμενος δράστης -μουσουλμάνος στο θρήσκευμα- συνελήφθη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Κοπτερό Ροδόπης, ενώ ο Ρουμάνος φερόμενος συνεργός του συνελήφθη στο Αμβούργο.

Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι, όταν εργάζονταν στα ναυπηγεία του Αμβούργου ως ελαιοχρωματιστές, προχώρησαν από κοινού σε πράξεις δολιοφθοράς σε δύο πολεμικά πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού.

Συγκεκριμένα, φέρεται να έριξαν 20 κιλά λειαντικού χαλικιού μέσα στον κινητήρα του ενός πολεμικού πλοίου, να προχώρησαν σε διάτρηση αγωγών παροχής πόσιμου νερού, να αφαίρεσαν τα καπάκια των δεξαμενών καυσίμων και να προκάλεσαν απενεργοποίηση των ηλεκτρονικών διακοπτών ασφαλείας στα δύο πολεμικά πλοία.

Σκοπός, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέφερε ο ΑΝΤ1, φέρεται να ήταν τα πλοία να μην μπορούν να ξεκινήσουν για κάποια αποστολή, όταν αυτό χρειαζόταν.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust, του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη. Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα που ανήκουν στους υπόπτους στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

19 βιβλιάρια στην κατοχή του Έλληνα

Οι γερμανικές Αρχές κάνουν λόγο για μία χαμηλού βεληνεκούς επιχείρηση, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον Έλληνα και τον Ρουμάνο «κατασκόπους μιας χρήσεως».

Οι υπόνοιες για τα συμφέροντα που συνδέονται με τις δολιοφθορές, στρέφονται σαφώς στη Ρωσία, όπως μετέδωσε ο ΣΚΑΪ.

Το τελευταίο διάστημα εκτιμάται ότι γίνονται διάφορες κινήσεις για απόπειρες σαμποτάζ και κατασκοπείας. Οι δύο δράστες φέρονται να προχώρησαν σε αυτές τις ενέργειες με αντίτιμο κάποιο μικρό χρηματικό ποσό.

Κατά την επιχείρηση για τη σύλληψη του 55χρονου Έλληνα φερόμενου δράστη στη Ροδόπη, οι Αρχές προχώρησαν σε έρευνα στην κατοικία του. Από την έρευνα βρέθηκαν έξι κινητά τηλέφωνα, 3 USB , ένας σκληρός δίσκος αλλά και 19 βιβλιάρια καταθέσεων στην τράπεζα. Οι καταθέσεις φέρονται να ήταν σε διάφορες τράπεζες της Ευρώπης.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (4/2) αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια ο 55χρονος για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.