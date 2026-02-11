Κατασκοπεία στις ΕΔ: Η αμοιβή του σμήναρχου «φούσκωνε» ανάλογα με τη διαβάθμιση των πληροφοριών του

Θύμα παραπλάνησης υποστήριξε ότι έπεσε ο 54χρονος Σμήναρχος κατά την πολύωρη απολογία του στο Αεροδικείο Αθηνών.

Με μία γραπτή δήλωση που έδωσε στη δημοσιότητα, μέσω του συνηγόρου του, κάνει λόγο για εφιαλτικές και επικίνδυνες στιγμές. Δηλώνει ένοχος για τη διαρροή απόρρητων πληροφοριών στην Κίνα και ζητεί από την Στρατιωτική Δικαιοσύνη να τιμωρηθεί με μια «εύλογη και δίκαιη τιμωρία».

Τι αναφέρει ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας

Ο Στρατιωτικός Ποινικός Κώδικας είναι συγκεκριμένος σε ότι αφορά τις ποινές για τη «μετάδοση στρατιωτικών μυστικών».Όπως ορίζει το Άρθρο 144, στρατιωτικός και όποιος ανήκει στην υπηρεσία του στρατού, που παράνομα και με πρόθεση παραδίδει ή ανακοινώνει σε άλλον ή αφήνει με οποιονδήποτε τρόπο να περιέλθουν στην κατοχή ή στη γνώση άλλου μυστικές πληροφορίες στρατιωτικής σημασίας, τιμωρείται με κάθειρξη:

Αν πρόκειται για πληροφορίες μικρής σημασίας, με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών.

Αν η πράξη τελέσθηκε σε πολεμική περίοδο για να ωφελήσει ξένο κράτος ή για να βλάψει την εθνική ασφάλεια, επιβάλλεται θάνατος ή ισόβια κάθειρξη.

Αν οι παραπάνω πράξεις έγιναν από αμέλεια, ο υπαίτιος τιμωρείται:

Με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών, αν οι πληροφορίες είναι μικρής σημασίας ή τα αντικείμενα που τις περιέχουν είναι εμπιστευμένα ή προσιτά σε αυτόν λόγω της υπηρεσίας του ή μετά από εντολή της αρχής και με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, αν ανακοινώθηκαν ή παραδόθηκαν σε ξένο κράτος ή σε κατάσκοπό του.

Με φυλάκιση μέχρι ενός έτους, σε κάθε άλλη περίπτωση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα, ο υπαίτιος τιμωρείται, κατά τις παραπάνω διατάξεις και αν το έγκλημα τελέσθηκε μετά την έξοδό του από την υπηρεσία, εφόσον οι πληροφορίες είχαν περιέλθει σε κατοχή ή γνώση του λόγω της υπηρεσίας του. Επίσης, αν ο αποδέκτης των μυστικώνπληροφοριών ήταν κατάσκοπος, μπορεί ο υπαίτιος να απαλλαγεί από την ποινή, εφόσον ανήγγειλε την πράξη στις αρχές, με αποτέλεσμα να συλληφθεί έγκαιρα ο κατάσκοπος ή να προληφθεί ο κίνδυνος.



Αυτό το οποίο σημειώνεται είναι πως με βάση την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών Ελευθεριών, «όπου στις διατάξεις του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα προβλέπεται για ορισμένη αξιόποινη πράξη η ποινή του θανάτου διαζευκτικά με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης, νοείται ότι απειλείται μόνον η τελευταία».

Επιπλέον, ο υπαίτιος, σύμφωνα με το νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος της ελληνικής ιθαγένειας όποιος τελεί το αδίκημα του άρθρου 144 του Στρατιωτικού Ποινικού Κώδικα (ν. 2287/1995, Α΄ 20), περί μετάδοσης στρατιωτικών μυστικών, εφόσον έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για τα αδικήματα αυτά, εφόσον η απόφαση τελεσιδικήσει.

Οι λογαριασμοί «φούσκωναν» ανάλογα με τη διαβάθμιση των εγγράφων

Ο επίορκος αξιωματικός, κατά την οκτάωρη απολογία του απάντησε σε πλήθος ερωτήσεων της ανακρίτριας, υποστηρίζοντας ότι το ταξίδι του στην Κίνα ήταν νόμιμο και είχε πραγματοποιηθεί με άδεια της υπηρεσίας του. Παράλληλα, φέρεται να κατονόμασε τρία πρόσωπα, στελέχη της ιδιωτικής εταιρείας με την οποία συνεργαζόταν.

Υποστήριξε ότι η πρώτη προσέγγιση έγινε μέσω της πλατφόρμας LinkedIn από εταιρεία τεχνολογίας με έδρα τη Μαλαισία. Αρχικά, του ανατέθηκαν, ως «δόλωμα», μελέτες και τεχνικές αναλύσεις για την ιστοσελίδα της εταιρείας. Ακολούθησε το ταξίδι στο Πεκίνο, όπου συναντήθηκε με το πρόσωπο που φέρεται να είχε τον ρόλο του «χειριστή» του και συστηνόταν με το ψευδώνυμο «Στίβεν».

Σε ό,τι αφορά τα κίνητρα, ο κατηγορούμενος φέρεται να επικαλέστηκε οικονομικούς λόγους, καθώς και την προσδοκία επαγγελματικής αποκατάστασης στο μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, όσο αυξανόταν η διαβάθμιση των απόρρητων εγγράφων που παρέδιδε, τόσο αυξάνονταν και τα χρηματικά ποσά που κατατίθεντο σε διάφορους λογαριασμούς που χρησιμοποιούσε, κατά τους τελευταίους 18 μήνες.

Οι ελληνικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εμπλοκής και άλλων προσώπων, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και η γυναίκα, η οποία επίσης φέρεται πως χρησιμοποιούσε ψευδώνυμο και είχε συμμετάσχει στις πρώτες συναντήσεις του 54χρονου αξιωματικού με τον Κινέζο «χειριστή». Οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για ανώτερο πρόσωπο στην κατασκοπευτική δομή στην οποία συμμετείχε ο Σμήναρχος.