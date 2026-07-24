Καταστροφές στην Αττική μετά την κακοκαιρία - Εκατοντάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική

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Ισχυρό μπουρίνι έπληξε την Αθήνα και αρκετές περιοχές της Αττικής το απόγευμα της Παρασκευής (24/07), προκαλώντας σοβαρά προβλήματα και αναστάτωση στους κατοίκους, ενώ η Πυροσβεστική δέχθηκε εκατοντάδες κλήσεις για την αντιμετώπιση των περιστατικών.

Ο ουρανός σκοτείνιασε, πυκνά σύννεφα κάλυψαν την Αττική και λίγα λεπτά πριν από τις 19:00 ξεκίνησε ισχυρή νεροποντή, η οποία συνοδεύτηκε από δυνατούς ανέμους και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, όπως αποτυπώνεται και στα βίντεο από την κακοκαιρία.

Η έντονη βροχόπτωση μετέτρεψε δρόμους σε ποτάμια, ενώ πολίτες έτρεχαν να προφυλαχθούν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το σκηνικό θύμισε περισσότερο φθινόπωρο παρά καλοκαίρι.

Πλημμύρες και προβλήματα σε πολλές περιοχές της Αττικής

Τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο κέντρο της Αθήνας και στα δυτικά προάστια, ενώ σοβαρές δυσκολίες καταγράφηκαν επίσης σε Πετρούπολη, Κολωνό, Περιστέρι και στην περιοχή του Ζωγράφου.

Στους δρόμους συγκεντρώθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού, δυσχεραίνοντας τις μετακινήσεις κατοίκων και οδηγών.

Στα Σεπόλια, ένα δέντρο έπεσε σε δρόμο όπου βρίσκονταν σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας προβλήματα στην περιοχή.

216 κλήσεις στην Πυροσβεστική - Οι 157 στην Αττική

Η ένταση των φαινομένων προκάλεσε την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, με τα Περιφερειακά Κέντρα Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να έχουν δεχθεί, μέχρι στιγμής, 216 κλήσεις σε όλη την Επικράτεια.

Από αυτές:

194 κλήσεις αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων.

22 κλήσεις αφορούν απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Στην Αττική, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος έχει λάβει συνολικά 157 κλήσεις. Από αυτές, οι 152 αφορούν κοπές δέντρων, αντλήσεις υδάτων και αφαιρέσεις αντικειμένων, ενώ οι 5 σχετίζονται με απεγκλωβισμούς ατόμων από ανελκυστήρες.

Κατέρρευσε σκαλωσιά στον Πειραιά - Διακοπή κυκλοφορίας του Τραμ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε και στον Πειραιά, όπου σκαλωσιά πολυκατοικίας κατέρρευσε πάνω στο εναέριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της γραμμής, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη.

Από την κατάρρευση προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές και διακόπηκε η κυκλοφορία του Τραμ στην περιοχή του Πειραιά. Η κυκλοφορία στη Γραμμή 7 του Τραμ πραγματοποιείται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ.

Παράλληλα, η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Πειραιώς, λόγω συσσώρευσης υδάτων από την έντονη βροχόπτωση.

Ισχυρό μπουρίνι έπληξε την Αττική, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και διακοπές κυκλοφορίας, ενώ εκατοντάδες κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική.

Συγκεκριμένα, η κυκλοφορία διακόπηκε από το ύψος της οδού Χαμοστέρνας, στο ρεύμα προς Αθήνα, καθώς και από το ύψος της οδού Πέτρου Ράλλη, στο ρεύμα προς Πειραιά.

Στον Πειραιά, διακόπηκε επίσης η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Γρηγορίου Λαμπράκη, από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, εξαιτίας της κατάρρευσης της σκαλωσιάς σε υπό ανέγερση οικοδομή.

Λίγο πριν από τις 20:00, η βροχή συνέχιζε να πέφτει στην Αττική, ωστόσο η έντασή της ήταν χαμηλότερη σε σχέση με τα πρώτα λεπτά της κακοκαιρίας.