Κατατέθηκε η τροπολογία για τη Μήλο - Πάγωμα οικοδομικών αδειών και στήριξη ΑΔΜΗΕ

Κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την αναστολή εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε περιοχές που εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, την αναστολή οικοδομικών αδειών και οικοδομικών εργασιών σε εκτός σχεδίου περιοχές της νήσου Μήλου καθώς και την χρηματοδότηση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ.



Η τροπολογία, που ρυθμίζει και ζητήματα αποβλήτων, θα εισαχθεί το πρωί της Πέμπτης (30/4) στην Ολομέλεια προς ψήφιση.

Το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας περιλαμβάνεις σημαντικές παρεμβάσεις σε ζητήματα χωροταξίας, ενέργειας και περιβαλλοντικής πολιτικής.



Σε επίπεδο πολεοδομίας, δίνεται η δυνατότητα αναστολής έκδοσης οικοδομικών αδειών και εκτέλεσης εργασιών σε περιοχές όπου εκπονείται Ειδικό Πολεοδομικό Σχέδιο, εφόσον υπάρχει σχετική αιτιολογημένη εισήγηση. Η ρύθμιση εντάσσεται στον ευρύτερο στόχο του κράτους για πιο οργανωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και αποφυγή άναρχης δόμησης κατά τη διάρκεια εκπόνησης των σχεδίων.



Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Μήλο, όπου προβλέπεται «πάγωμα» της έκδοσης οικοδομικών αδειών σε εκτός σχεδίου και εκτός οικισμού περιοχές έως την έγκριση του νέου Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου του δήμου και το αργότερο έως το τέλος του 2026. Από την αναστολή εξαιρούνται μικρής κλίμακας εργασίες και συγκεκριμένες διοικητικές πράξεις, όπως αναθεωρήσεις αδειών και εργασίες ασφάλειας. Παράλληλα, αναστέλλεται και η εκτέλεση οικοδομικών εργασιών σε καθορισμένη παράκτια ζώνη του νησιού, με περιορισμένες εξαιρέσεις.



Στον τομέα της ενέργειας, το νομοσχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ, με στόχο την υλοποίηση του δεκαετούς προγράμματος ανάπτυξης του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας. Η διαδικασία θα γίνεται μέσω του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και θα συνοδεύεται από συγκεκριμένους διοικητικούς και οικονομικούς ελέγχους.



Επιπλέον, εισάγονται ρυθμίσεις για έργα διαχείρισης απορριμμάτων στα νησιά, με την αρμοδιότητα έγκρισης κυκλοφοριακών συνδέσεων να μεταφέρεται στις Περιφέρειες.