Κατατέθηκε τροπολογία για την απασχόληση δημόσιων υπαλλήλων ως εντεταλμένων διδασκόντων στα ΑΕΙ

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσε τροπολογία που καταργεί τον αποκλεισμό δημοσίων υπαλλήλων, στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας από τη δυνατότητα να διδάσκουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως εντεταλμένοι διδάσκοντες, αποκλειστικά με καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Με τη ρύθμιση αυτή διευρύνεται η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να καλύπτουν τις διδακτικές τους ανάγκες με επιστημονικά καταρτισμένα στελέχη που διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία, ιδιαίτερα σε τομείς με υψηλή εξειδίκευση και εφαρμοσμένη τεχνογνωσία. Παράλληλα, ενισχύεται η σύνδεση της πανεπιστημιακής διδασκαλίας με τη διοικητική πρακτική, τις δημόσιες πολιτικές και κρίσιμα γνωστικά αντικείμενα που έχουν άμεση εφαρμογή.

Η τροπολογία έρχεται να ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα για την άρση ενός περιορισμού που μείωνε αδικαιολόγητα τη δεξαμενή όσων μπορούν να προσφέρουν διδακτικό έργο στα Α.Ε.Ι., περιορίζοντας αντίστοιχα και τις δυνατότητες των πανεπιστημίων να αξιοποιήσουν εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό προς όφελος της ακαδημαϊκής διαδικασίας.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έτυχε ιδιαίτερα θετικής ανταπόκρισης στη δημόσια διαβούλευση και αναδείχθηκε ως ουσιαστική παρέμβαση για την ενίσχυση της ποιότητας, της εξωστρέφειας και της λειτουργικής επάρκειας των Α.Ε.Ι.

Η νέα διάταξη ενισχύει το δημόσιο πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας ανθρώπινο δυναμικό υψηλών προσόντων και διευρύνοντας τις δυνατότητες μεταφοράς γνώσης και εμπειρίας προς όφελος των φοιτητών, των Τμημάτων και της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το Υπουργείο υπογραμμίζει πως συνεχίζει να προωθεί πρωτοβουλίες που ισχυροποιούν τα δημόσια πανεπιστήμια και αναβαθμίζουν ουσιαστικά το ακαδημαϊκό τους έργο.