Κατάθεση σοκ από Τυχεροπούλου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Υπάρχει φόβος στον οργανισμό, πολλοί δεν μιλούν»

Στο εδώλιο βρίσκονται ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και η πρώην διευθύντρια τεχνικών ελέγχων Αθανασία Ρέππα, μετά από καταγγελίες της ελέγκτριας του οργανισμού Παρασκευής Τυχεροπούλου, πως δεν αξιοποίησαν το φάκελο που τους είχε στείλει, με δεκάδες προβληματικά ΑΦΜ υποψηφίων δικαιούχων επιδοτήσεων.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί δίωξη για υπεξαγωγή εγγράφου, υπόθαλψη εγκληματία και παράβαση καθήκοντος.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, οι δύο κατηγορούμενοι όχι μόνο δεν έλεγξαν ως όφειλαν τους υποψηφίους δικαιούχους, αλλά ειδοποίησαν κιόλας τους ενδιαφερόμενους.

«Ήμουν υπεύθυνη για τον έλεγχο αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών», δήλωσε η μάρτυρας. «Ο τότε πρόεδρος Γρηγόρης Βάρρας μου ανέθεσε πρόσθετους ελέγχους για το Εθνικό Απόθεμα 2019–2020, καθώς υπήρχαν υποψίες καταχρηστικών δηλώσεων σε βοσκοτόπια».

Μεταξύ άλλων η μάρτυρας προέβη στις εξής βαριές καταγγελίες:

«Εξέτασα 63 φακέλους και 99 ΑΦΜ, διαπίστωσα ότι όλα ήταν βοσκοτόπια, οι άνθρωποι όμως δεν είχαν δηλώσει ζωικό κεφάλαιο. Ήταν πολύ μακριά από τις έδρες εκμετάλλευσης. Πχ η διεύθυνση του υποψηφίου δικαιούχου ήταν στην Κρήτη και ζητούσε να πάρει επιδότηση ενώ το κτήμα ήταν στην Φλώρινα η στην Καστοριά. Εμφανίζονταν ιδιοκτήτες συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι ανακυκλώνονταν. Ο δικαιούχος έπαιρνε επιδότηση και την άλλη φορά εμφάνιζε ότι χρησιμοποιούσε εκτάσεις από την τεχνική λύση.

Σε κάποιες περιπτώσεις πήγαμε επιτόπου και βρήκαμε τους πραγματικούς ιδιοκτήτες των εκτάσεων στην Κηφισιά. Μάλιστα οι άνθρωποι εκπλαγήκανε, δεν είχαν ιδέα ότι άλλοι έχουν δηλώσει τα κτήματα τους. 21 είχα καταχωρήσει, 13 είχαν σταλεί στη δικαιοσύνη...

Τον Νοέμβριο του 2020, έλαβα ένα μέιλ από το Γενικό Διευθυντή του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ζητούσε να παραδώσω όλους τους φακέλους μου στον Αντιπρόεδρο και στη Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων.

Έβλεπα μέσα στην πλατφόρμα ότι ενώ εγώ είχα καταχωρήσει ένα έντυπο, εμφανίζονταν άλλα οκτώ με το ίδιο όνομα αιτούντος και το δικό μου όνομα ελεγκτή. Δηλαδή ενώ εγώ τον είχα κόψει, είδα το όνομα μου ως ελεγκτή να έχω βγάλει άλλο πόρισμα!

Εκ των υστέρων είδα σε κάποια αλληλογραφία του τεχνικού συμβούλου, ότι υπήρχαν μέιλ όπου ελεγκτές έλεγαν στη Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων, ότι έχουν δει δικά μου έντυπα, όπου απορρίπτω την αίτηση του δικαιούχου και ρωτάνε τι να κάνουμε με αυτό.

Ήμουν αυτό που λένε μαύρο πρόβατο. Δεν μου είχε μιλήσει κάποιος άσχημα, αλλά γενικά υπήρχε ένας αποκλεισμός, μια απαξίωση μου, ότι δεν ξέρω τι κάνω, ότι είμαι τρελή... Είχα ακούσει ότι δεν είμαι καλή ελεγκτής. Πολλοί άνθρωποι φοβούνται την κατάσταση στον οργανισμό, τους διευθύνοντες. Είναι μια ομάδα ανθρώπων που έχει δύναμη να διοικεί τον οργανισμό, να επιβάλλει την άποψη της και κάθε άλλη άποψη να μη θεωρείται σωστή. Είχαν να γίνουν κρίσεις από 2011 έως 2020, για εννέα χρόνια, υποτίθεται ότι ο κανονισμός του ΟΠΕΚΕΠΕ λέει ότι πρέπει να γίνονται κάθε τρία χρόνια».