Καταθέτει η μητέρα της Μυρτώς - Στο «μικροσκόπιο» τα μηνύματα από το μοιραίο βράδυ

Σήμερα είναι η μέρα που η μητέρα της 19χρονης Μυρτώς καταθέτει ενώπιον της ανακρίτριας. Μια γυναίκα που έχει ήδη μιλήσει δημόσια για τον πόνο της: «Τι να σας πω, έχασα όλη τη ζωή μου» έχει αναφέρει και σήμερα αναμένεται να καταθέσει την δική της εκδοχή με τα μηνύματα που αντάλλαξαν, για το τι πραγματικά συνέβη εκείνο το μοιραίο βράδυ στο Αργοστόλι.

Τα μηνύματα ότι την περίμεναν σπίτι



Σύμφωνα με πληροφορίες, η μητέρα της Μυρτώς θα παρουσιάσει στην ανακρίτρια μηνύματα από το μοιραίο βράδυ, λίγο πριν τον θάνατό της. Τα μηνύματα αυτά θα αναφέρουν ότι η Μυρτώ είχε φύγει για βόλτα και την περίμεναν να επιστρέψει σπίτι, εικόνα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τους ισχυρισμούς για κάποια που κυκλοφορούσε άστατα τη νύχτα.

Στα μηνύματα μεταξύ των δύο, η Μυρτώ έγραφε στη μητέρα της ότι είναι έξω και εκείνη της απαντούσε ότι θα την περιμένει να γυρίσει.

Της έριξαν κάτι στο ποτό



Η μητέρα αναμένεται να υποστηρίξει ότι η Μυρτώ δεν κατέληξε σε εκείνο το Airbnb από δική της βούληση — αλλά επειδή της είχαν ρίξει κάτι στο ποτό, αφήνοντάς την σε αδύναμη θέση και ανίκανη να αντισταθεί. Η θέση αυτή συνάδει με ό,τι έχει πει δημόσια ο σύντροφος της Μυρτώς: «Ούτε με ναρκωτικά είχε σχέση η Μυρτώ. Κανένα δείγμα. Κανένα. Εδώ ένα ποτηράκι μπίρα και δεν το έπινε».

Ο κοινός λογαριασμός και τα εμβάσματα



Ένα από τα πιο κρίσιμα στοιχεία που θα φέρει σήμερα η μητέρα είναι ο κοινός τραπεζικός λογαριασμός που είχε με τη Μυρτώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα αποδείξει ότι δεν υπήρχαν περίεργα εμβάσματα από τρίτους, διαψεύδοντας έτσι οποιαδήποτε υπόνοια για συναλλαγές που θα υπονόμευαν τον χαρακτήρα της κόρης της.

Μετά τη μητέρα, η αδελφή



Αμέσως μετά τη μητέρα αναμένεται να καταθέσει και η ετεροθαλής αδελφή της Μυρτώς. Η κατάθεσή της θεωρείται κρίσιμη, καθώς εκτιμάται ότι γνώριζε στοιχεία για την καθημερινότητα και τις παρέες της 19χρονης που μπορούν να ρίξουν φως στα γεγονότα της μοιραίας νύχτας.

Η υπόθεση που δεν κλείνει



Η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και η ανάλυση των μηνυμάτων στα κινητά των τριών προφυλακισθέντων ενδέχεται να οδηγήσουν τις Αρχές σε νέα πρόσωπα που σχετίζονται με την υπόθεση. Η δικογραφία μεγαλώνει. Και η μητέρα μιας 19χρονης που έχασε τη ζωή της σε ένα Airbnb στο Αργοστόλι, σήμερα μπαίνει στο γραφείο της ανακρίτριας με ένα μόνο ζητούμενο: την αλήθεια.