Καταθέτει ο σύντροφος της Μυρτώς - Οι τελευταίες εξελίξεις για το τι συνέβη το μοιραίο βράδυ

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον θάνατο της 19χρονης Μυρτώς στο Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Ο σύντροφος της κοπέλας καταθέτει σήμερα, Πέμπτη 23 Απριλίου, για όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες πριν βρεθεί νεκρή στον δρόμο, όπου την εγκατέλειψαν οι τρεις κατηγορούμενοι, που έχουν οδηγηθεί στη φυλακή.

Παράλληλα, ήταν προγραμματισμένη και η κατάθεση της μητέρας της, ωστόσο η ίδια παραμένει σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και έτσι μετατέθηκε για την επόμενη εβδομάδα.

Υπενθυμίζεται ότι ο σύντροφος της Μυρτώς είχε δηλώσει σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον ΑΝΤ1, πως η επικοινωνία του με τη Μυρτώ το μοιραίο βράδυ ήταν «τυπική», όπως κάθε συνηθισμένη επικοινωνία ενός ζευγαριού. «Δεν υπάρχει κάτι άλλο εκτός από αυτό. Όπως κάθε άνθρωπος θα έβγαινε με την κοπέλα του και, όταν πήγαινε σπίτι, θα έστελνε μήνυμα», ανέφερε. Σύμφωνα με τον ίδιο, η μοναδική αναφορά που έγινε ήταν όταν η Μυρτώ του είπε πως τον είδε στην παραλιακή. «Δεν έχουμε πει κάτι. Μου λέει ότι με είδε στην παραλιακή, της λέω «δε σε είδα», γιατί όντως δεν την είδα. Αυτά», είχε πει.

Συμπλήρωσε ότι την είχε αφήσει μαζί με την τρανς φίλη της, την «Ολίβια», καθώς έφυγε για να επιστρέψει στο σπίτι του. «Ναι, την άφησα, γιατί εγώ πήγα σπίτι να πάρω ένα powerbank», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως δεν υπήρξε καμία πρόσκληση από τη Μυρτώ να πάει στο δωμάτιο όπου βρισκόταν. «Όχι, δεν με προσκάλεσε κάπου», σημείωσε.

Η γνωριμία και οι επαφές με τη Μυρτώ

Παράλληλα, η «Ολίβια», μίλησε στο MEGA. μέσω του συνηγόρου της, δηλώνοντας πως γνώρισε τη 19χρονη σε γάμο στην Κεφαλονιά πριν από περίπου ενάμιση μήνα και έκτοτε διατηρούσαν φιλικές σχέσεις, ενώ συναντήθηκαν ξανά κατά την περίοδο του Πάσχα για καφέ.

Σύμφωνα με την ίδια, εκείνο το βράδυ η Μυρτώ είχε προηγουμένως βρεθεί με έναν άνδρα και αργότερα επικοινώνησε με 66χρονο, από τον οποίο ζήτησε χρήματα, επικαλούμενη ότι δεν έχει που να μείνει.



Με τον 66χρονο είχαν ερωτικές επαφές στο παρελθόν και είχαν μάλιστα κανονίσει να πάνε και διακοπές μαζί, αναφέρει ο 23χρονος. Μάλιστα το βράδυ εκείνο είχαν σκοπό να συνευρεθούν ερωτικά με τη Μυρτώ και να καλέσουν σε βιντεοκλήση τον 66χρονο για να βλέπει.

Τι ισχυρίζεται για τα ναρκωτικά

Ο 23χρονος υποστηρίζει ότι η Μυρτώ ζήτησε η ίδια να προμηθευτεί ναρκωτικά. Όπως λέει, επικοινώνησε με τον πρώην αρσιβαρίστα, ο οποίος τους προμήθευσε ουσίες, πληρωμένες με χρήματα που είχε λάβει η 19χρονη από τον 66χρονο.



Αναφέρει επίσης ότι μέρος των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για την πληρωμή του ξενοδοχείου, ενώ άλλο ποσό δόθηκε για δεύτερη δόση ναρκωτικών.



Κατά την εκδοχή του, ο ίδιος έκανε χρήση μόνο μία φορά και ένιωσε αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να βγει στο μπαλκόνι. Όταν επέστρεψε στο δωμάτιο, υποστηρίζει ότι βρήκε τη Μυρτώ σε κατάσταση κρίσης, με σπασμούς.



Παράλληλα, ανέφερε ότι στο δωμάτιο βρέθηκε και ο αρσιβαρίστας, ενώ η 19χρονη, όπως ισχυρίζεται, του πρότεινε ερωτική επαφή όσο ήταν ακόμα καλά πριν κάνει ναρκωτικά, κάτι που δεν προχώρησε καθώς ο πρώην αρσιβαρίστας δεν ήθελε να γίνει για να μην εμπλακεί και ο 23χρονος τρανς.

Τι συνέβη όταν η Μυρτώ ξεκίνησε να έχει σπασμούς

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ο αρσιβαρίστας κάλεσε τον Αλβανό που βρισκόταν με την κοπέλα του στο δίπλα δωμάτιο για βοήθεια, προκειμένου να μεταφέρουν τη Μυρτώ. Υποστηρίζει ότι την άφησαν σε παγκάκι έξω από το ξενοδοχείο, ενώ ο ίδιος κάλεσε το ΕΚΑΒ, αν και την επικοινωνία ανέλαβε άλλος, καθώς δεν γνώριζε την ακριβή διεύθυνση.



Παράλληλα, ο 23χρονος εξακολουθεί να αρνείται ότι εγκατέλειψαν την 19χρονη, υποστηρίζοντας πως προσπάθησαν να ζητήσουν βοήθεια.

