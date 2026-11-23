Τρία αντικαταθλιπτικά φάρμακα φαίνεται να έχουν καλύτερα αποτελέσματα από τη φλουοξετίνη, μια ουσία που χρησιμοποιείται ευρέως για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και είναι γνωστή με την εμπορική ονομασία Prozac. Αυτό προκύπτει από νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη, η οποία εξέτασε την αποτελεσματικότητα διαφορετικών θεραπειών τόσο στην υποχώρηση των συμπτωμάτων όσο και στην αποτροπή της επανεμφάνισής τους.

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet Psychiatry και βασίστηκε στην ανάλυση 115 προηγούμενων κλινικών μελετών, στις οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι. Οι ερευνητές συνέκριναν 20 διαφορετικά αντικαταθλιπτικά, προκειμένου να διαπιστώσουν ποια από αυτά βοηθούν περισσότερο τους ασθενείς να αναρρώσουν και να διατηρήσουν τη βελτίωσή τους σε βάθος χρόνου, σύμφωνα με το Fox News.

Τα τρία φάρμακα που ξεχώρισαν ήταν η εσιταλοπράμη (escitalopram), η ντουλοξετίνη (duloxetine) και η αγομελατίνη (agomelatine). Και τα τρία εμφάνισαν καλύτερες επιδόσεις από τη φλουοξετίνη στη μακροχρόνια διατήρηση της βελτίωσης των συμπτωμάτων. Η εσιταλοπράμη κυκλοφορεί με την εμπορική ονομασία Lexapro, ενώ η ντουλοξετίνη είναι γνωστή ως Cymbalta. Η αγομελατίνη αποτελεί μια διαφορετική θεραπευτική επιλογή, με συγκεκριμένα οφέλη αλλά και πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τι γνωρίζουμε για τα τρία φάρμακα

Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι κάθε φάρμακο έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, επομένως η επιλογή θεραπείας δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στα αποτελέσματα μιας συγκριτικής μελέτης. Ο Πολ βαν Χάαρεν, ερευνητής στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Radboud στην Ολλανδία και μέλος της ερευνητικής ομάδας, σημείωσε ότι η εσιταλοπράμη χρησιμοποιείται ήδη ευρέως. Η αγομελατίνη φαίνεται να έχει καλή αποτελεσματικότητα, ωστόσο συνδέεται με τον κίνδυνο σοβαρής ηπατικής βλάβης. Από την άλλη, η ντουλοξετίνη συνταγογραφείται λιγότερο συχνά ως αρχική θεραπεία για την κατάθλιψη.

Η εσιταλοπράμη ανήκει στην κατηγορία των εκλεκτικών αναστολέων επαναπρόσληψης σεροτονίνης (SSRIs). Πρόκειται για μια από τις πιο συνηθισμένες κατηγορίες αντικαταθλιπτικών, η οποία χρησιμοποιείται συχνά ως αρχική επιλογή στη θεραπεία της κατάθλιψης. Μάλιστα, ανάμεσα στα φάρμακα της συγκεκριμένης κατηγορίας που εξετάστηκαν, η εσιταλοπράμη παρουσίασε τα καλύτερα αποτελέσματα ως προς τη διατήρηση της βελτίωσης των ασθενών σε βάθος χρόνου.

Γιατί τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι υπάρχει ένα καλύτερο φάρμακο για όλους

Τα αποτελέσματα ενδέχεται να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο οι γιατροί επιλέγουν αντικαταθλιπτική αγωγή στο μέλλον. Ωστόσο, οι ίδιοι οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι δεν υπάρχει ένα φάρμακο που να είναι κατάλληλο για όλους τους ανθρώπους με κατάθλιψη. Ο Έρικ Ρούχε, καθηγητής με αντικείμενο τη δυσίατη κατάθλιψη στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Radboud, εξήγησε ότι οι γιατροί πρέπει να αξιολογούν κάθε φορά τη σχέση ανάμεσα στα πιθανά οφέλη ενός φαρμάκου και στις παρενέργειές του. Αυτή η ισορροπία διαφέρει από ασθενή σε ασθενή.

Ποιοι είναι οι περιορισμοί της μελέτης

Όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες, η επιλογή της θεραπείας πρέπει να γίνεται σε συνεργασία με τον θεράποντα γιατρό, με βάση τα πιθανά οφέλη και τους κινδύνους κάθε διαθέσιμης επιλογής. Τα ευρήματα, όπως παρουσιάζονται από το Fox News, προσθέτουν νέα δεδομένα στη συζήτηση για τη μακροχρόνια αντιμετώπιση της κατάθλιψης, χωρίς ωστόσο να αλλάζουν τη βασική αρχή ότι η θεραπεία χρειάζεται να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ασθενούς.