Καταξιωμένοι επιστήμονες μίλησαν για την Τεχνητή Νοημοσύνη στο Ναύπλιο

Με σημαντική προσέλευση κοινού πραγματοποιήθηκε, στο ιστορικό Βουλευτικό Μέγαρο Ναυπλίου, η επιστημονική ημερίδα με θέμα «Η Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση», που διοργάνωσαν τα Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια «αυτενεργώ» υπό την αιγίδα του Δήμος Ναυπλιέων.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε περίπου 100 συμμετέχοντες, ανάμεσά τους εκπαιδευτικούς της ευρύτερης περιοχής, μαθητές και γονείς, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας για τον ρόλο της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στο σύγχρονο σχολείο.

Διαβάστε περισσότερα για την εκδήλωση για την Τεχνητή Νοημοσύνη, που εισηγήθηκαν ομιλητές υψηλού επιστημονικού κύρους.