Κατερίνα Γκαγκάκη: «Αν μου προτείνουν κάτι ευχάριστο, με λίγες ώρες εργασίας, θα επιστρέψω στην TV»

Η Κατερίνα Γκαγκάκη μίλησε στο “Buongiorno” για το δύσκολο σπορ που λέγεται τηλεόραση, ειδικά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα τα τελευταία χρόνια και δεν δίστασε να σχολιάσει και τη νέα εκπομπή “The Real View” που έκανε πρεμιέρα στο OPEN και τα βρήκε σκούρα. «Το αγκάθι που βλέπω στην εκπομπή "The Real View" είναι ότι ξεκίνησε αργά, 3 Νοεμβρίου και στη συγκεκριμένη ζώνη είναι αρκετά στημένες οι επιλογές.

«Βαρέθηκα πραγματικά»

Λέγανε ότι θα τσακωθούν γιατί είναι τέσσερις γυναίκες. Σε όλες τις άλλες εκπομπές είναι όλες ίδιες οι προσωπικότητες και τα πάνε και όλοι εξαιρετικά μεταξύ τους; Αυτά τα πράγματα δεν μπορώ. Βαρέθηκα πραγματικά. Πες μου εσύ μια εκπομπή που ταιριάζουν όλοι μεταξύ τους και τα πάνε όλοι καλά με όλους. Πραγματικά εγώ δεν ξέρω καμία».

Επιστροφή με… αστερίσκους

Η Γκαγκάκη σχολίασε την αμηχανία που έχουμε να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα που φυσικά ισχύουν και για την τηλεόραση, ενώ αποκάλυψε και το κόνσεπτ με το οποίο ίσως την ξαναδούμε μπροστά από τις τηλεοπτικές κάμερες. «Το αμήχανο δεν είναι η τηλεόραση, αλλά όλοι εμείς που δεν ξέρουμε πώς να προσαρμοστούμε και να δούμε την τηλεόραση αλλιώς, γιατί την τηλεόραση την κρίνουμε με αυτά που έχουμε μάθει μέχρι τώρα.

Αν κάποιος μου προτείνει κάτι ευχάριστο, χαρούμενο, με λίγες ώρες να είναι κάτι σαν αυτά που κάνω, να είναι μια επιτροπή, να βγαίνω μια στο τόσο, τα γνωστά, ναι, θα επιστρέψω στην τηλεόραση».