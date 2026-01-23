Κατερίνα Γκαγκάκη: «Οι επιλογές μου δεν ήταν οι καλύτερες για να αποκτήσω ένα παιδί»

Για την απώλεια των γονιών της, την επιλογή να μην δημιουργήσει δική της οικογένεια και τις ξαφνικές αλλαγές που κάνει ο ΑΝΤ1 μίλησε η Κατερίνα Γκαγκάκη που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή Happy Day.

Όπως παραδέχθηκε έχει εμμονή με την ανεξαρτησία και αυτό ίσως συνέβαλλε στο να μην δημιουργήσει οικογένεια. «Αν κάνεις ένα παιδί, αλλάζει τελείως και το κέντρο βάρους σου, και το που πας, και το τι είσαι. Τα έφερε η ζωή νομίζω ή μου αρέσει να θεωρώ ότι τα έφερε η ζωή και δεν το επέλεξα, γιατί τώρα σε κάποια σημεία που το μετανιώνω, μου αρέσει να το τοποθετώ στο ότι τα έφερε η ζωή και δεν ήταν δικές μου οι επιλογές, που αν τις βάλουμε μια – μια και τις δούμε, προφανώς δεν ήταν οι καλύτερες γι’ αυτή την κατεύθυνση.

Αν είχα κάπου αλλού να ακουμπήσω, ίσως να ήταν διαφορετικά. Έχω όμως αποδεχτεί ότι είμαι ένας άνθρωπος απολύτως εμμονικός με την αυτονομία και την ανεξαρτησία και μου αρέσει αυτό, και δε μπορώ να το κρύβω» εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για την απώλεια των γονιών της παραδέχθηκε: «Είναι αστείο να λέω στα 53 μου ότι δεν μπορώ να ξεπεράσω τον θάνατο των γονιών μου, αλλά δεν μπορώ».

Όσο για το «κόψιμο» της εκπομπής της Ελένης Τσολάκη και την αντικατάστασή της από την Κατερίνα Καραβάτου δήλωσε: «Δεν έχει ξανακουστεί να διώχνεις την παρουσιάστρια, να βάζεις άλλη και το υπόλοιπο να μένει ίδιο. Πάντα ο ΑΝΤ1 έκανε απότομες κινήσεις χωρίς υπομονή».