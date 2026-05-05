Κατερίνα Καινούργιου: Αδυνατισμένη και ανανεωμένη μετρά μέρες για την επιστροφή της στον ALPHA

Τη Δευτέρα 11 Μαΐου (νωρίτερα κατά μία εβδομάδα από το προγραμματισμένο γιατί γέννησε και νωρίτερα) η Κατερίνα Καινούργιου επιστρέφει στα τηλεοπτικά μας δρώμενα. Η παρουσιάστρια του ALPHA αναλαμβάνει και πάλι τα ηνία της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», και οι συνεργάτες της δεν κρατιούνται.

φωτογραφία Instagram

Όλα είναι έτοιμα για την υποδοχή της σε ένα πλατό που θα είναι γεμάτο ροζ μπαλόνια, στολίδια και παιχνίδια! Μέχρι τότε όμως η Κατερίνα απολαμβάνει τις στιγμές με την κόρη της, Ξένια - Αλεξάνδρα, γυμνάζεται, χαίρεται που το σώμα της επιστρέφει σιγά σιγά στην παλιά του εικόνα και όλα πάνε πρίμα!