Κατερίνα Καινούργιου: Αυτά είναι τα δύο ονόματα που θα δώσει στο κοριτσάκι της

Η Κατερίνα Καινούργιου συνηθίζει να μοιράζεται με τους τηλεθεατές της στιγμές από την προσωπική της ζωή. Σε αυτούς είπε για την περιπέτεια υγείας της μητέρας της, τις δυσκολίες που είχε στο να μείνει έγκυος και φυσικά το χαρμόσυνο γεγονός του ότι περιμένει κοριτσάκι.

Το θαύμα στην εκκλησία

Λίγο πριν από τα Χριστούγεννα η παρουσιάστρια του ALPHA αποκάλυψε και τα δύο ονόματα που θα δώσει στο παιδάκι της που θα έρθει στον κόσμο σύντομα. Συγκεκριμένα η παρουσιάστρια είπε πως το ένα όνομα θα είναι αυτό της πεθεράς της και μητέρας του άντρα της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, ενώ το άλλο θα είναι από την καλή της φίλη, Αλεξάνδρα Νικολαΐδου, που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή. «Το παιδάκι μου θα πάρει το όνομα της πεθεράς μου που είναι Πολυξένη. Ήμουν στην Πάρο στο σπίτι μας και είχα κάνει το τεστ και ήταν θετικό. Λέω στον άντρα μου ότι θα πάω να δώσω αίμα για τη χοριακή.

Το δίωρο που περίμενα για να βγει το αποτέλεσμα της εξέτασης, πάω να ανάψω ένα κεράκι και μιλάω με την κολλητή μου που έχει φύγει από τη ζωή, μάλιστα τότε ήταν οι τελευταίες μέρες της Αλεξάνδρας. Με πήρε ξαφνικά η αδερφή της τηλέφωνο και -παρόλο που πιστεύαμε ότι ήταν σε κώμα- μου είπε ότι η Αλεξάνδρα ήθελε να μου μιλήσει. Μου είπε “ξαφνικά ξύπνησε και ήταν καλύτερα”. Η Αλεξάνδρα αναρωτιόταν γιατί έχει μέρες να με δει και της είπα πως είμαι στην Πάρο και θα πάω να τη δω γιατί έχω κάτι να της πω».

«Δεν μπόρεσα να το μοιραστώ μαζί της»

«Κλείσαμε το τηλέφωνο, πήρα το αποτέλεσμα της εξέτασης, πέρασαν μερικές ώρες μέχρι να το συνειδητοποιήσω και να το πω στον άντρα μου και όταν την ξαναπήρα το απόγευμα, είχε ξαναπέσει σε κώμα, ήταν το ξύπνημα που κάνει ο άνθρωπος λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Είπα στον εαυτό μου και στη μητέρα της και στις αδερφές της ότι εγώ το παιδί μου θα το πω Αλεξάνδρα, Πολυξένη Αλεξάνδρα. Εκείνη τη στιγμή μου έφερε το χαρμόσυνο νέο, αλλά δεν μπόρεσα να το μοιραστώ μαζί της. Μετά είπα στην αδερφή της να πάει στη ΜΕΘ και να της το πει στο αυτί γιατί θα το καταλάβει».