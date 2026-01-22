Κατερίνα Καινούργιου: «Δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω στην εκπομπή 15 μέρες μετά τη γέννα»

Η Κατερίνα Καινούργιου που θα γίνει για πρώτη φορά μανούλα τον Απρίλιο μίλησε μέσα από τη “Super Κατερίνα” για την άδεια που θα πάρει και το γεγονός ότι ο σταθμός δεν την πιέζει να επιστρέψει, αφού της έχουν πει να πάρει τον χρόνο της και να απολαύσει τον πρώτο καιρό με το μωράκι της.

Παράλληλα -όπως σας είχε ενημερώσει και το Flash.gr από τον Νοέμβριο του 2025- διέψευσε τις φήμες που ήθελαν τον Μάρκο Σεφερλή να παίρνει τη θέση της ως οικοδεσπότης της εκπομπής της για όσο διάστημα χρειαστεί να μείνει εκτός πλατό. «Γεννάω τον Απρίλιο. Μόνο 15 μέρες θα λείψω από την εκπομπή; Ο σταθμός είναι πολύ μαζί μου σε όλο αυτό. Αυτά που ακούω, ότι κάποιοι λείπουν 15 μέρες από τη δουλειά τους…

Δεν θα έρθει ο Μάρκος Σεφερλής στη θέση μου, δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να απαντάω σε όλα αυτά, αλλά η ομάδα προχθές κάθισε μόνη της την εκπομπή και τα πήγαν εξαιρετικά. Δεν έχει να κάνει αυτό».

«Θέλω να απολαύσω εκείνες τις μέρες»

«15 μέρες δεν θα λείψω, γιατί ούτε ο σταθμός μ’ έχει πιέσει, να το πω κι αυτό, αλλά ούτε εγώ θέλω να γεννήσω το παιδάκι μου και να κάτσω μόνο 15 μέρες. Και δεν είμαι καμιά απεγνωσμένη να γυρίσω, να ξαναφανώ στην τηλεόραση. Θέλω να απολαύσω εκείνες τις μέρες όπως πρέπει.

Είμαι και λίγο παραδοσιακή… Έχω και τη γιαγιά που θα μου πει “μην τυχόν και γυρίσεις πριν τις 40 μέρες”. Το μήνα μου θα τον πάρω. Δεν ξέρω κάποιον να γύρισε στις 15 μέρες, έχουν γυρίσει; Διαφωνώ αν με ρωτάς! Μετά εκτίθεσαι και πολύ… Εγώ είμαι και λίγο με το μάτι, συγγνώμη, τα βλέπω διαφορετικά».