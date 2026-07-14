Κατερίνα Καινούργιου: Διακοπές στην Πάρο - «Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου»

Η Κατερίνα Καινούργιου μαζί με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους απολαμβάνουν το πρώτο τους καλοκαίρι σαν οικογένεια και μάλιστα στο αγαπημένο τους νησί, στην Πάρο, εκεί όπου όλα ξεκίνησαν πέρσι ώστε να χτιστεί το όνειρο που ζουν σήμερα.

«Το πρώτο καλοκαίρι μαζί σου… Το πιο όμορφο της ζωής μου» έγραψε η παρουσιάστρια στο Instagram και μας έδειξε πώς περνάνε με τη μικρή, τις βόλτες τους πλάι στη θάλασσα και τα παγωτά που τρώνε -για την ώρα- μόνο οι μεγάλοι!