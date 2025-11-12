Κατερίνα Καινούργιου: «Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία - Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα»

Η Κατερίνα Καινούργιου είχε καλεσμένη στη «Super Κατερίνα» την ηθοποιό Αλίνα Κοτσοβούλου και η παρουσιάστρια μίλησε για την εγκυμοσύνη της. «Εμείς οι δύο έχουμε κάτι κοινό: την κόρη σου την έκανες κοντά στα 41 σου. Τόσο θα είμαι κι εγώ όταν θα γεννήσω. Πριν από δύο χρόνια που είχαμε ξανασυναντηθεί σου είχα πει ότι αγχώνομαι επειδή τότε πλησίαζα τα 40 μου.

Κι εσένα το παιδί σου φυσιολογικά ήρθε. Εγώ έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο. Αλλά το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ. Και έμεινα έγκυος φυσιολογικά. Οι περισσότερες γυναίκες πια, σε αυτή την ηλικία κάνουμε παιδιά

Στιγμές ευτυχίας

Την Κυριακή 9 Νοεμβρίου η παρουσιάστρια ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της με ένα post στο Instagram στο οποίο έγραψε: «A little miracle on the way. Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία. Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια και κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Την επόμενη μέρα στην εκπομπή της μίλησε για την ευλογία και την ευτυχία που νιώθει: «Νιώθω απίστευτα ευλογημένη και ήταν όνειρό μου εδώ και χρόνια να γίνω μανούλα. Όταν είπα ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω για λίγο, ήρθε τόσο ομαλά από μόνο του. Ο Θεός ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή».