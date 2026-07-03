Κατερίνα Καινούργιου: «Έπαθα ίλιγγο θέσεως, πανικοβλήθηκα – Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί»

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε το πρωί της Παρασκευής στο πλατό της «Super Κατερίνα», μία ημέρα μετά την απουσία της από την εκπομπή, εξηγώντας τι ακριβώς συνέβη και την οδήγησε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.

Η παρουσιάστρια δεν έκρυψε την αναστάτωσή της, περιγράφοντας με έντονα λόγια την εμπειρία που βίωσε.

«Έπαθα ίλιγγο θέσεως. Είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί. Είναι τρομακτικό, γιατί δεν μπορείς να σηκωθείς, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και πανικοβάλλεσαι», είπε χαρακτηριστικά.

Η νοσηλεία και η θεραπεία

Όπως αποκάλυψε, μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί της έκαναν ειδικούς χειρισμούς και της χορήγησαν την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή.

Η ίδια εξήγησε ότι ο ίλιγγος θέσεως συνδέεται συνήθως με τον λαβύρινθο του αυτιού και είναι μια κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί ξαφνικά, προκαλώντας έντονη ζάλη και αποπροσανατολισμό.

«Μου έκαναν κάποιες ειδικές ασκήσεις και μου έδωσαν αγωγή. Είναι κάτι που παθαίνει αρκετός κόσμος, αλλά χρειάζεται ψυχραιμία και άμεση αντιμετώπιση», ανέφερε.

«Ακόμη δεν μπορώ να κάνω απότομες κινήσεις»

Παρότι επέστρεψε στην εκπομπή για το φινάλε της σεζόν, η Κατερίνα Καινούργιου εξήγησε πως δεν έχει αναρρώσει πλήρως και εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα προσεκτική.

«Σήμερα είμαι εδώ μαζί σας, όμως ακόμη δεν μπορώ να κάνω πολύ έντονες κινήσεις», είπε, ευχαριστώντας παράλληλα τους συνεργάτες της και όσους της έστειλαν μηνύματα συμπαράστασης μετά την ξαφνική περιπέτεια με την υγεία της.

Με την αποκάλυψή της θέλησε, μάλιστα, να ενημερώσει και όσους ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωποι με παρόμοια συμπτώματα, επισημαίνοντας πως σε μια τέτοια περίπτωση είναι σημαντικό να αναζητήσουν άμεσα ιατρική βοήθεια.