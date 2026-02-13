Κατερίνα Καινούργιου: Flashback στον Άγιο Βαλεντίνο του 2022 - «Είμαι κι εγώ στα χειρότερά μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου γιορτάζει φέτος τον Άγιο Βαλεντίνο και είναι στα καλύτερά της, αφού σε περίπου δύο μήνες θα κρατά στην αγκαλιά της το πρώτο της μωράκι, καρπό του έρωτά της με τον σύντροφό της Παναγιώτη Κουτσουμπή. Δεν ήταν όμως πάντα ρόδινη αυτή η μέρα για την παρουσιάστρια και αυτό θυμήθηκε μέσα από την εκπομπή της «Super Κατερίνα».

«Μα τέτοια χαρά για σήμερα! Πήραμε και εμείς το δωράκι μας. Λοιπόν για να δώσω δύναμη στις φίλες που μας παρακολουθούν που καμιά φορά απογοητευόμαστε… Υπάρχει ένα viral δικό μου στο TikTok, αν δεν κάνω λάθος, που είμαι εγώ μετά από ερωτική απογοήτευση. Έχω χωρίσει από σχέση χρόνων, είναι Αγίου Βαλεντίνου και είμαι στον αέρα εγώ και λέω είμαι κι εγώ στα χειρότερά μου! Κοιτάξτε όμως, τρία χρόνια μετά πώς άλλαξαν τα πράγματα και τι όμορφο έχω εδώ μέσα στην κοιλιά μου. Οπότε μην απογοητεύεστε εσείς που δεν έχετε κάτι τώρα του Αγίου Βαλεντίνου. Θα έρθει από εκεί που δεν το περιμένετε. Τώρα είδατε κάποιος… άτυχος έμπλεξε μαζί μου».

«Εγώ δεν γιορτάζω»

Τον Φεβρουάριο του 2022, ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, η Καινούργιου είχε βγει στη «Super Κατερίνα» υπέρλαμπρη με ένα κατακόκκινο φόρεμα και μοιράστηκε μαζί μας τη… δυστυχία της λέγοντας χαρακτηριστικά: «Εγώ δεν γιορτάζω… Τέλος πάντων, είμαι κι εγώ στα χειρότερά μου! Χαίρομαι όταν γιορτάζουν οι άλλοι, αρκεί να έχουν κάνει σωστές επιλογές».