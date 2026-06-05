Κατερίνα Καινούργιου: «Γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος σε δεύτερο παιδί - Αστείοι τίτλοι»

Με χιούμορ αντέδρασε η Κατερίνα Καινούργιου στο δημοσίευμα ενός περιοδικού που τη θέλει έγκυο στο δεύτερο παιδί της και μάλιστα εκείνη και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής γνωρίζουν ήδη πως περιμένουν αγόρι! «Σήμερα γράφει ένα περιοδικό ότι είμαι έγκυος στο δεύτερό μου παιδί. Είναι αυτοί οι αστείοι τίτλοι σε κάτι περιοδικά, που δεν θέλω να πω το όνομα, έγκυος στο δεύτερο, έπιασε γρήγορα λόγω υψηλής γονιμότητας η Καινούργιου, έρχεται ο γιος. Άρα έχουμε και δεύτερο παιδί, έχουμε δει και το φύλο. Με έχουν βάλει με ένα παιδάκι πάλι AI».

«Είναι trash περιοδικά και γράφουν ψέματα»

«Δεν ξέρω ποια γυναίκα μετά τη γέννα έχει ερωτική διάθεση. Συνήθως δεν έχεις όρεξη πολύ. Έχω γεννήσει 60 μέρες τώρα. Δεν είμαι έγκυος πάντως. Είναι από τα πολύ trash περιοδικά, που γράφουν ψέματα. Από αυτά που κάθονται στο γραφείο και λένε τι να γράψουμε σήμερα; Γράφουν ό,τι μπούρδα μπορείς να φανταστείς».