Κατερίνα Καινούργιου: «Καλώς ήρθες μικρό μας θαύμα» - Οι πρώτες φωτογραφίες με την κόρη της

Η Κατερίνα Καινούργιου πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο έχοντας στο πλευρό της τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και την κόρη τους, Ξένια. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram τις πρώτες φωτογραφίες από τη μικρή και ευχαρίστησε όλους όσοι της στάθηκαν. «Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από τη στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα. Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…

Ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου στον γιατρό μου και στους δύο υπέροχους γιατρούς γιους του που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού. Με στήριξη, εμπιστοσύνη και ανθρωπιά, με βοήθησαν να φέρω στον κόσμο το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μου. Θα σας είμαι για πάντα ευγνώμων. Ευχαριστώ τη μαία μου που ήταν δίπλα μου σε κάθε στιγμή του τοκετού, με ηρεμία, δύναμη και φροντίδα, μου κράτησε το χέρι και μου έδωσε κουράγιο στις πιο έντονες στιγμές…

Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες, εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής, να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας. Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας. Χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό… Παναγιώτη, σ’ αγαπάω πιο πολύ από ποτέ!»