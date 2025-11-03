Κατερίνα Καινούργιου: «Λεύτερες δεν είμαστε, μπορεί να έχουμε παντρευτεί και να μην το λέμε»

Μια ατάκα όλο νόημα πέταξε και πάλι η Κατερίνα Καινούργιου στον αέρα του «Super Κατερίνα». Την αφορμή έδωσε ο γάμος της κολλητής και συνεργάτιδας της Ιωάννας Τούνη, Στέλλας Πάσσαρη με τον Σωτήρη Αφεντάκη που έγινε στη Μητρόπολη Θεσσαλονίκης με κουμπάρα τη διάσημη την influencer.

Η παρουσιάστρια -αφού ευχήθηκε στο ζευγάρι- είπε όλο νόημα στην αστρολόγο της εκπομπής Βάσια Μαυράκη: «Και στα δικά μας οι λεύτερες, αν είμαστε λεύτερες γιατί μπορεί να μην είμαστε. Λεύτερες δεν είμαστε, αλλά δεν έχουμε παντρευτεί. Μπορεί να έχουμε παντρευτεί και να μην το λέμε. Καλά δεν λέω Βάσια μου; Εγώ σας τα λέω όλα αλλά καμιά φορά με πιάνει μια… κρυψινίαση» είπε χαρακτηριστικά η ΚατΚεν για να λάβει επίσης μια “πληρωμένη” απάντηση: «Και αυτό καλό είναι Κατερίνα μου να ξέρεις. Όσο κάτι το συζητάνε περισσότερο είναι σαν να το χάνουν, σαν να σκορπίζονται. Ό,τι ετοιμάζουμε στα κρυφά και στα προστατευμένα έχει και μεγαλύτερη διάρκεια».

Πριν από μερικές μέρες πάντως, η παρουσιάστρια είχε παραδεχτεί πως με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, βρίσκονται στη διαδικασία του να υπογράψουν σύμφωνο συμβίωσης. «Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση, όχι» είχε δηλώσει ξεκάθαρα.

Η παρουσιάστρια συνεχίζει να πετάει σπόντες για την κατάσταση της σχέσης της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, αλλά και το μωράκι που περιμένουν. pic.twitter.com/K0HEtN3xq4 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 3, 2025

«Το θαύμα που βίωσα»

Η παρουσιάστρια άνοιξε την καρδιά της και μοιράστηκε με τους τηλεθεατές της το θαύμα που βίωσε το καλοκαίρι που μας πέρασε. «Πήγα να προσευχηθώ τους Αγίους Ισιδώρους στα Χανιά το καλοκαίρι και ζήτησα από τον πατέρα Δημήτριο κάτι, για το οποίο θα μιλήσω σε πολύ λίγο καιρό. Το λέω και ανατριχιάζω, μου είπε: “Προσευχήσου και αυτό που θέλεις σε πολύ λίγες ημέρες θα με πάρεις τηλέφωνο και θα μου πεις ότι έχει γίνει”. Εκείνη τη στιγμή, η αγαλλίαση που ένιωσα, η ηρεμία η ψυχική και τα συναισθήματα ήταν απίστευτα. Άρχισα να βλέπω τη ζωή λίγο διαφορετικά».