LIFE Κατερίνα Καινούργιου Showbiz

Κατερίνα Καινούργιου: «Μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα - Η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο»

Η παρουσιάστρια έκανε μια κατάθεση ψυχής και εξομολογήθηκε πόσο πλήρης νιώθει φέτος το καλοκαίρι.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Η Κατερίνα Καινούργιου αισθάνεται τεράστια ευγνωμοσύνη από τη ζωή της και πώς τα έφερε έτσι ώστε σήμερα να βιώνει την απόλυτη ευτυχία.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

Πέρσι στην Πάρο μάθαινε πως μετά από τόσες προσπάθειες ήταν τελικά έγκυος και φέτος με τον Πάνο Κουτσουμπή κρατούν στην αγκαλιά τους το μικρό τους θαύμα, τη φανταστική Ξένια!

Φέτος βρίσκεται ξανά στην Πάρο, πιο πλήρης από ποτέ, όπως παραδέχτηκε σε story που ανέβασε στο Instagram: «10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου… Αν μου έλεγαν πριν έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν… Κι όμως, μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης… Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου», έγραψε και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί.

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φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

φωτογραφία Instagram

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LIFE Κατερίνα Καινούργιου Showbiz

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