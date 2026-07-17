Κατερίνα Καινούργιου: «Μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα - Η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο»

Η Κατερίνα Καινούργιου αισθάνεται τεράστια ευγνωμοσύνη από τη ζωή της και πώς τα έφερε έτσι ώστε σήμερα να βιώνει την απόλυτη ευτυχία.

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Πέρσι στην Πάρο μάθαινε πως μετά από τόσες προσπάθειες ήταν τελικά έγκυος και φέτος με τον Πάνο Κουτσουμπή κρατούν στην αγκαλιά τους το μικρό τους θαύμα, τη φανταστική Ξένια!

Φέτος βρίσκεται ξανά στην Πάρο, πιο πλήρης από ποτέ, όπως παραδέχτηκε σε story που ανέβασε στο Instagram: «10 το βράδυ. Στο νησί. Ξαπλωμένη δίπλα στην μπεμπούλα μου… Αν μου έλεγαν πριν έναν χρόνο ότι η ζωή μου θα ήταν έτσι, ίσως να μην το φανταζόμουν καν… Κι όμως, μέσα σε έναν χρόνο άλλαξαν όλα και δεν θυμάμαι να έχω νιώσει ποτέ πιο ευτυχισμένη. Πιο πλήρης… Μερικές φορές η ευτυχία δεν κάνει θόρυβο. Απλώς κοιμάται δίπλα σου», έγραψε και μοιράστηκε μαζί μας στιγμές από την καθημερινότητά της στο νησί.