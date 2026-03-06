Κατερίνα Καινούργιου: Ο εκνευρισμός της στον αέρα - «Γιατί με δείχνεις ρε παιδάκι μου;»

Στην τελική ευθεία πριν από τη γέννα μπαίνει σιγά σιγά η Κατερίνα Καινούργιου και οι λιγούρες είναι καθημερινές. Ειδικά όταν ο σεφ της εκπομπής σου ετοιμάσει ένα λαχταριστό σάντουιτς με μπόλικο τυρί, γαλοπούλα και μαγιονέζα, για να γλιστράει!

Την ώρα των ζωδίων λοιπόν η παρουσιάστρια της εκπομπής «Super Κατερίνα» είπε να το απολαύσει με την ησυχία της, δίχως να έχει πάρει είδηση πως ο σκηνοθέτης της θεώρησε χαριτωμένο να μας τη δείξει σε μια καθημερινή στιγμή της, που ίσως όμως εξελίχθηκε σε κάτι άβολο τηλεοπτικά.

Της γύρισε το μάτι

Για πρώτη φορά βλέπουμε την Καινούργιου να τρώει με τόση όρεξη και να απολαμβάνει το σάντουιτς τόσο απενοχοποιημένα, όπως ακριβώς κάνουμε όλοι μας και μάλιστα να πασαλείβεται με τη σάλτσα μαγιονέζας. Φυσικά μόλις η παρουσιάστρια του ALPHA αντιλήφθηκε πως το πλάνο της παίζει κανονικά στον αέρα, της γύρισε το μάτι. «Γιατί με δείχνεις ρε παιδάκι μου», είπε απευθυνόμενη στον σκηνοθέτη της, όμως εκείνος συνέχισε να τη δείχνει να τρώει και είναι λες και της έκοψε την όρεξη!

Στο τέλος εκνευρισμένη είπε στην αστρολόγο απευθυνόμενο προς τον σκηνοθέτη της βέβαια: «Θα του χαλάσει η μέρα μετά»! Εμάς πάντως μας έφτιαξε τη μέρα, μας άνοιξε και την όρεξη!