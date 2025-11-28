Κατερίνα Καινούργιου: Ο… τσακωμός με τον άντρα της για το παιδικό δωμάτιο

Με αφορμή τη συνέντευξη της Σίσσυς Φειδά που παρουσίαζε την εκπομπή “Σπίτι απ’ την αρχή” στον ALPHA, η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε στην εκπομπή της πόσο της έχουν λείψει αυτά τα προγράμματα που άλλαζαν σπίτια, αλλά και σε τι φάση προετοιμασίας είναι η ίδια με το παιδικό δωμάτιο!

«Εγώ με αυτά τα concept σπιτιού, κάτι παθαίνω, τα χαζεύω. Δηλαδή, εμένα έλειψαν, είναι βέβαια και οι εποχές διαφορετικές. Δεν ήταν υπερχλίδες, ήταν πολύ φυσιολογικά. Βέβαια, τώρα τι να κάνεις παιδιά, βάζεις στο ChatGPT φωτογραφία τον χώρο, λες πώς ιδανικά θα τον ήθελες και σε ένα λεπτό σου προτείνει και από που θα τα πάρεις και πολύ φτηνά.

«Δεν ήθελα να το κάνω κιτσαρέλα»

Τώρα εγώ το ένα δωμάτιο θα το κάνω παιδικό, το άλλο το φτιάχνω για να είναι δικό μου, τέλος πάντων και βάζω φωτογραφία και λέω αυτός είναι ο χώρος, κάν’ τον μου παιδικό δωμάτιο και σου ρίχνει 100 ιδέες. Έχουμε τρία δωμάτια στο σπίτι και ένα που ετοιμάζομαι, που έχω τα ρούχα μου, είναι ξεχωριστό από τα άλλα.

Σου λέει λοιπόν το ChatGPT τι στιλ το θες; Πιο ροζ, πιο μπεζ. Μετά έχουμε τον τσακωμό εμείς. Είναι λίγο νωρίς, αλλά τα συζητάμε. Ήθελα να έχει εσάνς έτσι λίγο ροζ. Ο Παναγιώτης θέλει λίγο πιο λευκά, πιο μπεζ, πιο γήινα. Δεν μπορεί καθόλου τα πολλά πολλά. Κι εγώ δεν ήθελα να το κάνω κιτσαρέλα, αλλά ήθελα η χρωματική παλέτα να πάει προς το ροζ, εντάξει».