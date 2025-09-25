Κατερίνα Καινούργιου: Οι σπόντες και η εμφάνιση που επιβεβαιώνουν την εγκυμοσύνη της (βίντεο)

Δεν περνά μέρα που να μην συμβαίνει κάτι και να μας αποδεικνύει πως η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται σε ενδιαφέρουσα! Η παρουσιάστρια του ALPHA ξεκίνησε την εκπομπή της Πέμπτης 25/9 κοιτάζοντας τον εαυτό της στο μόνιτορ και χαριτολογώντας είπε: «Πω πω, κοιτάω το πλάνο μου και βλέπω ότι έχω παχύνει», είπε χαρακτηριστικά.

Τα σημάδια

Οι φήμες περί εγκυμοσύνης είχαν ξεκινήσει από τη φετινή πρεμιέρα του «Super Κατερίνα» και ο λόγος ήταν ότι η παρουσιάστρια δεν είχε πολλά πέρα δώθε όπως άλλες χρονιές, ενώ έβγαζε την εκπομπή κυρίως καθιστή. Παράλληλα πολλοί πρόσεξαν τη ρίζα στο μαλλί της Κατερίνας που ήταν σκούρα, κάτι που δεν άφηνε ποτέ να συμβεί στο παρελθόν!

Πριν από μερικές ημέρες η Καινούργιου ήταν καλεσμένη σε event που διοργάνωσε ο Χάρης Σιανίδης ο οποίος την κρατούσε προστατευτικά στην αγκαλιά του και με το ένα χέρι της χάιδευε την κοιλίτσα!

Όταν νιώσει ασφάλεια

Πηγές από το περιβάλλον της παρουσιάστριας επιβεβαιώνουν απέξω απέξω την εγκυμοσύνη της, όμως επειδή αυτή είναι ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο θέλουν να αφήσουν την ίδια να το ανακοινώσει με τον τρόπο της όταν αισθανθεί την ασφάλεια να το κάνει.

Η αλήθεια είναι πως η Κατερίνα Καινούργιου πέρασε ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι με την περιπέτεια της υγείας της μητέρας της και επειδή φοβάται το κακό μάτι, θέλει σε αυτή τη φάση της ζωής της να κυλήσουν όλα ομαλά και ήρεμα…