Κατερίνα Καινούργιου: «Όταν δεις τον άντρα σου να κρατά για πρώτη φορά το παιδί σας, τον ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο»

Μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής στην εκπομπή «Super Κατερίνα», με αφορμή την παρουσία της Μπάγιας Αντωνοπούλου στο πλατό.

Η δημοσιογράφος, η οποία διανύει μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής της, καθώς σε λίγο καιρό θα κρατήσει στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί, μίλησε για την εγκυμοσύνη της και την καθημερινότητά της.

Με αφορμή τη συζήτηση, η Κατερίνα Καινούργιου αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή και στα συναισθήματα που βιώνουν τα ζευγάρια όταν αποκτούν παιδί.

«Η ιστορία σας με τον άνδρα σου, μου θυμίζει πάρα πολύ και τη δική μου ιστορία. Κι εμείς φίλοι ήμασταν. Ήμουν πελάτισσα στα μαγαζιά του και κάναμε παρέα. Τελικά, είδες πώς έρχονται τα πράγματα; Μπορεί δίπλα σου να είναι ο άνδρας της ζωής σου, ο έρωτας της ζωής σου, ο πατέρας του παιδιού σου…», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια μίλησε για τη στιγμή που ένας άνδρας κρατά για πρώτη φορά στην αγκαλιά του το παιδί του, περιγράφοντας το συναίσθημα ως μοναδικό.

«Όταν γεννήσεις και τον δεις να αγκαλιάζει για πρώτη φορά τον γιο σας, εκεί θα τον ερωτευτείς ακόμα πιο πολύ. Αυτό είναι το πιο ωραίο συναίσθημα. Η συγκλονιστική στιγμή είναι όταν σου δώσουν το μωράκι πάνω σου. Έκλαψα γιατί εκεί έχεις και το άγχος αν πήγαν όλα καλά και μετά όταν βλέπεις τον άνθρωπό σου να κρατάει στην αγκαλιά του το μωρό σας», είπε η Κατερίνα Καινούργιου.