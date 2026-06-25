Κατερίνα Καινούργιου: «Ταράχτηκα με το τέλος της Φαίης – Σκέφτηκα ότι αύριο μπορεί να συμβεί και σε μένα»

Η αιφνιδιαστική απόφαση του MEGA να ολοκληρώσει πρόωρα το «Buongiorno» συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις στον τηλεοπτικό χώρο. Μετά το σοκ που προκάλεσε η είδηση στη Φαίη Σκορδά και τους συνεργάτες της, η Κατερίνα Καινούργιου τοποθετήθηκε δημόσια μέσα από την εκπομπή της, παραδεχόμενη ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη την έκανε να σκεφτεί και το δικό της τηλεοπτικό μέλλον.

«Σκέφτηκα ότι αύριο μπορεί να συμβεί και σε μένα»

Η παρουσιάστρια του Alpha δεν έκρυψε ότι η είδηση την αιφνιδίασε, εξηγώντας πως αρχικά όλοι πίστεψαν ότι καταργείται ολόκληρη η πρωινή ζώνη του MEGA.

«Στην αρχή ταραχτήκαμε όλοι, γιατί νομίζαμε ότι κόβεται ολόκληρη η ζώνη. Μετά ανακουφιστήκαμε όταν μάθαμε ότι θα συνεχίσει να υπάρχει εκπομπή και πως οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί θα παραμείνουν στις δουλειές τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξομολογήθηκε πως δεν μπόρεσε να μη βάλει τον εαυτό της στη θέση της Φαίης Σκορδά.

«Στην αρχή στεναχωρήθηκα και θορυβήθηκα. Λέω, αυτό που συνέβη στη Φαίη, αύριο μπορεί να συμβεί και σε μένα ή σε οποιονδήποτε άλλο παρουσιαστή», είπε με ειλικρίνεια.

Η αναφορά στα συμβόλαια και οι ευχές προς τη Φαίη Σκορδά

Η Κατερίνα Καινούργιου στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο, όπως είπε, καλό θα ήταν να ενημερώνονται εγκαίρως οι παρουσιαστές για τόσο σημαντικές αλλαγές, ώστε να έχουν τον χρόνο να οργανώσουν τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα.

Μάλιστα, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα το δικό της συμβόλαιο, εξήγησε πως στην τηλεόραση όλα μπορούν να αλλάξουν από τη μία στιγμή στην άλλη και πως ένας επαγγελματίας οφείλει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες.

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, ευχήθηκε τόσο στη Φαίη Σκορδά όσο και στους συνεργάτες της να βρουν γρήγορα την επόμενη τηλεοπτική τους στέγη, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι κανένα από τα γνωστά πρόσωπα της εκπομπής δεν θα μείνει εκτός τηλεόρασης για πολύ.