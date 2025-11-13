Κατερίνα Καινούργιου: Το τάμα που έκανε σε μια εικόνα της Παναγίας στην Εκατονταπυλιανή της Πάρου

Η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε στην εκπομπή της το τάμα που έκανε το καλοκαίρι στην Πάρο όπου προσευχήθηκε για να της στείλει η Παναγιά ένα μωράκι, αλλά και να βοηθήσει τη μητέρα της να πάει καλύτερα με το θέμα υγείας που αντιμετώπιζε. «Είναι λίγες οι εικόνες της Παναγίας που δεν κρατά το Θείο Βρέφος.

Θέλω να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και για τη μητέρα μου, αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι. Όταν πήγα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, στο διάστημα που περίμενα, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Εκείνες τις ημέρες είχαν αρχίσει να στολίζουν την Παναγία για τον Δεκαπενταύγουστο.

Καλοκαιρινό θαύμα

Πάω να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή η οποία είναι βρεφοκρατούσα και μου λένε μην το βάλετε εκεί, βάλτε το αλλού γιατί έχουμε βγάλει τα τάματα. Εγώ όμως επέμενα. Με πιάνει τότε μια κυρία και μου λέει: “όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε λέει βάλ’ το όπου θες”.

Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το ταματάκι και μετά βγήκαν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό και όλα πήγαιναν καλύτερα και για τη μητέρα μου.

Η Παναγία Δεομένη

Στη συνέχεια αποφάσισα να ξαναπάω και να δω ποια ήταν αυτή η Παναγία και ταυτόχρονα να ανάψω ένα κεράκι. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη, που έχει τα χέρια της και δέεται για να της έρθει κάτι όμορφο.

Η συγκεκριμένη εικόνα έχει μεγάλη ιστορία. Μάλιστα λένε πως στην κοιλιά της Παναγίας φαίνεται ένα Άγιο Φως. Από τότε άρχισα να πολύ να ασχολούμαι και να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας», είπε η παρουσιάστρια.