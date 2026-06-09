Κατερίνα Καινούργιου: «Βλέποντας πώς συμπεριφέρεται ο άντρας μου στο παιδί, τον ερωτεύομαι πιο πολύ»

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε στην εκπομπή της τα συναισθήματα που νιώθει κάθε φορά που βλέπει τον άντρα της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, να φέρεται γλυκά και όμορφα στο παιδί τους. Μπορεί μετά τη γέννα το ερωτικό στοιχείο να έχει ατονήσει λίγο, εκείνη όμως όπως αποκάλυψε τον ερωτεύεται κάθε μέρα και περισσότερο.

«Τώρα που έχω γίνει και εγώ μανούλα ότι βλέποντας τον άντρα μου το πώς συμπεριφέρεται στο παιδί μου και κοιτάζοντας την κόρη μου που μοιάζει πολύ στον άντρα μου, τον ερωτεύομαι ακόμα πιο πολύ. Δηλαδή τον άλλο, τον αγαπάς και τον ερωτεύεσαι ακόμα πιο πολύ. Δεν ξέρω αν χάνεται η μαγεία του έρωτα όταν κάνεις παιδί, ίσως χάνεται το σεξουαλικό τον πρώτο καιρό, είναι λογικό».