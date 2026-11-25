Ανήμερα της ονομαστικής της εορτής η Κατερίνα Καινούργιου εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής της πιο λαμπερή από ποτέ, με κατακόκκινο φόρεμα και φοβερή διάθεση επειδή μαζί της βρισκόταν για πρώτη φορά στο στούντιο και η κόρη της Ξένια, με άκρως Χριστουγεννιάτικο λουκ!

«Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ που από χθες το βράδυ έχετε κάνει τη μέρα μου πανέμορφη. Πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά δώρα. Φοράω και αυτά τα υπέροχα σκουλαρίκια που μου έκανε δώρο η δημοσιογραφική μας ομάδα και οι συνεργάτες μου εδώ. Και να σας πω ότι σήμερα είναι η πιο ευτυχισμένη γιορτή της ζωής μου, γιατί στο πλατό έχω τη χαρά να έχω μαζί μου την κόρη μου. Την έχω φέρει μαζί για να δει αυτό το υπέροχα στολισμένο πλατό και είναι και ο βαφτισιμιός μου, ο Μάξιμος της Γεωργίας, μαζί, οπότε είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.

Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Alpha που για ακόμα μια χρονιά είμαι εδώ και εύχομαι να παραμείνω, λοιπόν, εδώ. Το θέλω με όλη μου την καρδιά. Σας ευχαριστώ όλους. Είμαι τόσο τυχερή και ευγνώμων που δουλεύω μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ μέσα από την καρδιά μου».

πηγή: Instagram

Η Κατερίνα δημοσίευσε και μια φωτογραφία στο Instagram μέσα από το πλατό που κρατά την Ξένια στην αγκαλιά της. Η μικρή έχει ντυθεί Αγιοβασιλίτσα και δείχνει να απολαμβάνει τα φώτα, τα χρώματα και τα στολίδια.