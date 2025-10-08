Κατερίνα Καινούργιου: «Έχω ζήσει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας το καλοκαίρι με τη μητέρα μου»

«Ο Οκτώβριος είναι μήνας αφύπνισης. Καθημερινά ακούμε γύρω μας να νοσούν τόσες γυναίκες από τον καρκίνο του μαστού. Όμως χάρη στην πρόοδο της ιατρικής οι περισσότερες γυναίκες τον αντιμετωπίζουν και ζουν μια καλή ζωή» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου και υποδέχτηκε στην εκπομπή της τη Βάσω Γιοχάη μια γυναίκα που νόσησε από καρκίνο του μαστού σε ηλικία 29 ετών.

Το ανακάλυψε τυχαία από μια ψηλάφιση που έκανε μόνη της, αλλά το άφησε στην άκρη γιατί πίστευε πως σε αυτή την ηλικία δεν μπορεί να νοσήσει κανείς από καρκίνο. Μετά από 2 -3 μήνες πήγε με τη μητέρα της στον γιατρό και έμαθε για την αρρώστια της. Εκείνη τη στιγμή δεν το πίστεψε, όμως ταυτόχρονα της βγήκε και μια μεγάλη εσωτερική δύναμη. Το έμαθε Δευτέρα και την Παρασκευή χειρουργήθηκε! Σήμερα 18 χρόνια μετά είναι γερή και δυνατή και από τη θέση της εθελόντριας του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» προσπαθεί να βοηθήσει άλλες γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοιο θέμα υγείας.

Τεράστια δύναμη

Η παρουσιάστρια μίλησε για την περιπέτεια υγείας της μητέρας της και για το πόσες νέες κοπέλες είδε στο νοσοκομείο που αφού κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, στη συνέχεια επιστρέφουν κανονικά στη ζωή τους. «Εγώ βλέπω πολλές γυναίκες και το αντιμετώπισα και το καλοκαίρι που ήμουν με τη μητέρα μου, σε άλλο σημείο βέβαια και έχω ζήσει τη διαδικασία της χημειοθεραπείας. Έβλεπα πολλά κορίτσια νέα σε ηλικία να πηγαίνουν με τεράστια δύναμη να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους και μετά να πηγαίνουν κανονικά στη δουλειά τους και να συνεχίζουν την καθημερινότητά τους».