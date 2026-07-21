Κατερίνα Καινούργιου: η εκπλήρωση του τάματος που είχε κάνει ένα χρόνο πριν

Στην Παροικιά της Πάρου, και συγκεκριμένα στον Ιερό Ναό της Παναγίας της Εκατονταπυλιανής βρέθηκε η Κατερίνα Καινούργιου, με σκόπο να εκπληρώσει το τάμα που είχε κάνει να αποκτήσει παιδί.

Με μια συγκινητική ανάρτηση μέσα από το λογαριασμό της στο instagram, η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους, την ανάγκη της να επιστρέψει έκει από όπου ξεκίνησαν όλα. Στην Πάρο, όπου σχεδόν ένα χρόνο πριν επισκεφτηκε τον ναό της Παναγίας, κρατώντας στα χέρια της το τάμα να αποκτήσει παιδί.

Πηγή instagram

«Πέρσι τέτοια εποχή έκανα τάμα στην Παναγία τη Δεομένη… Είναι μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές εικόνες που φυλάσσονται...», έγραψε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια, νιώθοντας την ανάγκη να βρεθεί και πάλι εκεί για να εκπληρώσει την υποσχέση της προς την Παναγία.

Πηγή instagram

Στο επόμενο στόρυ, η παρουσιάστρια δηλώνει ευλογημένη, τόσο για την εκπλήρωση του τάματος, αλλά και για το γεγονός πως πια κρατάει στα χέρια της τον καρπό του έρωτα της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, την μικρή Ξένια.

Πηγή instagram



