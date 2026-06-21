Κατερίνα Καινούργιου: Η τρυφερή ανάρτηση για τον Παναγιώτη Κουτσουμπή στη Γιορτή του Πατέρα

Η Γιορτή του Πατέρα είχε φέτος ξεχωριστή σημασία για την Κατερίνα Καινούργιου και τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, καθώς είναι η πρώτη που γιορτάζουν μετά τον ερχομό της κόρης τους.

Η παρουσιάστρια, η οποία βιώνει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού στις 3 Απριλίου, θέλησε να μοιραστεί δημόσια τα συναισθήματά της μέσα από μια ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στα social media.

Στον προσωπικό της λογαριασμό δημοσίευσε μια τρυφερή φωτογραφία του Παναγιώτη Κουτσουμπή να κρατά στην αγκαλιά του τη μικρή τους κόρη, συνοδεύοντάς την με λόγια αγάπης και θαυμασμού.

«Το να σε βλέπω πατέρα είναι μία από τις πιο όμορφες εικόνες της ζωής μου. Χρόνια πολλά αγάπη μου… Χρόνια πολλά στον καλύτερο μπαμπά του κόσμου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε αμέσως δεκάδες ευχές και σχόλια από φίλους και διαδικτυακούς ακολούθους της παρουσιάστριας, οι οποίοι έσπευσαν να στείλουν τις δικές τους ευχές στο ζευγάρι.

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής επιλέγουν να κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, ωστόσο δεν κρύβουν τη χαρά που τους έχει χαρίσει η άφιξη της κόρης τους, η οποία αποτελεί πλέον την απόλυτη προτεραιότητά τους.