Κατερίνα Καινούργιου: Με γράφουν «γριά» δίπλα στον Παναγιώτη... τι να κάτσω να απαντήσω;

Την απόφαση του Αλέξανδρου Τσουβέλα να κινηθεί νομικά μετά τα υβριστικά σχόλια που δέχθηκε η σύντροφός του Εύα Καρύδη, σχολίασε η Κατερίνα Καινούργιου μέσα από την εκπομπή της και μάλιστα τόνισε ότι ο έρωτάς τους και τα όσα έχει καταφέρει η γνωστή γλύπτρια την συγκίνησαν.

«Βλέποντας τις φωτογραφίες και μετά τα σχόλια από κάτω, έπαθα σοκ. Πόση τοξικότητα και πόση κακία; Πόσα πολλά προβλήματα κάποιοι μπορεί να έχουν μέσα τους; Δηλαδή πόσο κομπλεξικοί μπορεί να ‘ναι για να βγάλουν τέτοιον οχετό σε μία γυναίκα; Επίσης είναι φωτογραφίες από paparazzi. Μπορεί εκείνη τη μέρα, να είναι η γυναίκα ατημέλητη. Μπορεί εκείνη τη μέρα να μην έχει βαφτεί. Μια κακή φωτογραφία, ένα κακό φως. Στάθηκε η αφορμή να διαβάσω ποια είναι η Εύα Καρύδη και να δω παλαιότερες συνεντεύξεις του Αλέξανδρου Τσουβέλα, πόσο ωραία έχει μιλήσει για τη σύντροφό του.

Να λέει, ότι «πόσο πολύ τη θαυμάζω, πόσο σπουδαίο είναι που είμαι δίπλα της, πόσο περήφανος νιώθω που με έχει επιλέξει για σύντροφό της». Συγκινήθηκα. Έργα της υπάρχουν από το Λούβρο μέχρι και την Αίγυπτο, σε όλο τον κόσμο υπάρχουν έργα της, οπότε έμαθα τελικά ποια είναι η συγκεκριμένη γυναίκα» ανέφερε η παρουσιάστρια.

Και κάνοντας έναν παραλληλισμό με την δική της σχέση είπε: «Επειδή το έχω βιώσει και στην περίοδο της εγκυμοσύνης μου, υπάρχουν φωτογραφίες μου στις οποίες ήμουν πρησμένη, κακό φως και δίπλα ο σύντροφός μου, ντυμένος, χύμα με τις φόρμες, να γράφουν τέρατα από κάτω. Δεν το συνέχισα. Δεν ήθελα να μπω σε αυτή η διαδικασία, αλλά βλέπω τώρα ότι ένας άνθρωπος μπαίνει και ίσως δίνει έτσι το πράσινο φως και για όλους εμάς, να το κάνουμε κι εμείς.

Για μένα, για τον Αλέξανδρο, μπορεί να είναι συνηθισμένο. Να λέμε «δε βαριέσαι, μια φωτογραφία ανεβάζουμε και μας κράζουν». Για τον σύντροφό μας όμως και τη σύντροφό μας, που δεν έχει σχέση τόσο πολύ με τα φώτα και που κάνει μια δουλειά τελείως διαφορετική, μπορεί αυτό να είναι στενάχωρο και να τον πληγώνει.

Με γράφουνε «γριά» δίπλα στον Παναγιώτη. Και λέω, δηλαδή πραγματικά τώρα τι να κάτσω να απαντήσω; Οπότε να πω και στην Εύα Καρύδη, που δεν ξέρω αν μας παρακολουθεί η γυναίκα, φαντάζομαι όχι, έχει άλλα πράγματα να κάνει, ότι αυτό συμβαίνει σε όλους».