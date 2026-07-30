Η μητρότητα φαίνεται πως έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει τη ζωή η Κατερίνα Καινούργιου. Λίγους μήνες μετά τη γέννηση της κόρης της, η παρουσιάστρια μοιράστηκε ένα τρυφερό μήνυμα στα social media, αποτυπώνοντας με λίγες λέξεις τα συναισθήματα που της χάρισε ο νέος της ρόλος

Η Κατερίνα Καινούργιου συνεχίζει να απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Πάρο, λίγες εβδομάδες πριν επιστρέψει στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

Μέσα από τα social media μοιράζεται εικόνες από την καθημερινότητά της στο κυκλαδίτικο νησί, δημοσιεύοντας στιγμές χαλάρωσης αλλά και προσωπικές σκέψεις.

Το μήνυμα που δημοσίευσε

Το βράδυ της Τετάρτης, η παρουσιάστρια ανέβασε αρχικά ένα στιγμιότυπο από τον Ιερό Ναό της Παναγίας Εκατονταπυλιανής και στη συνέχεια δημοσίευσε ένα Instagram Story με τη φράση:

«I thought I knew love… and then I became a mother - Νόμιζα ότι ήξερα τι είναι η αγάπη… και μετά έγινα μητέρα»

Το συγκεκριμένο μήνυμα τράβηξε την προσοχή των διαδικτυακών της φίλων και προκάλεσε αρκετά σχόλια, καθώς αρκετοί επιχείρησαν να ερμηνεύσουν το νόημά του.

Χωρίς περαιτέρω σχόλιο

Η ίδια δεν συνόδευσε την ανάρτηση με κάποια διευκρίνιση ή προσωπικό σχόλιο, επιλέγοντας να αφήσει το μήνυμα να μιλήσει από μόνο του.

Το τελευταίο διάστημα η Κατερίνα Καινούργιου μοιράζεται συχνά στιγμές από τις διακοπές της στην Πάρο, διατηρώντας επαφή με τους διαδικτυακούς της φίλους μέχρι την επιστροφή της στην τηλεόραση.