Κατερίνα Καινούργιου: Οι αλλαγές που έρχονται στη «Super Κατερίνα» την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν

Λίγες εβδομάδες μας χωρίζουν από το τέλος της φετινής τηλεοπτικής σεζόν και στα κανάλια επικρατεί αναβρασμός καθώς το αμέσως προσεχές διάστημα θα κλείσουν οι συνεργασίες της νέας χρονιάς, ενώ παράλληλα θα κλείσουν και οι… πόρτες σε εκείνους που δεν θα συνεχίσουν του χρόνου.

Στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου όλα φαίνονται να βαίνουν καλώς και ούριος άνεμος πνέει στην Κάντζα. Η παρουσιάστρια τα έβαλε κάτω με το κανάλι και είδαν πως η φετινή σύνθεση της εκπομπής «Super Κατερίνα» δούλεψε πολύ καλά και είχε απήχηση στους τηλεθεατές τόσο όσο η Κατερίνα ήταν στο τιμόνι της εκπομπής, όσο και κατά το διάστημα που εκείνη απουσίαζε λόγω λοχείας.

Προσαρμογές στο budget

Έτσι λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, η «Super Κατερίνα» θα μας καλημερίζει και το φθινόπωρο με ακριβώς την ίδια σύνθεση. Πλάι στην Καινούργιου θα βρίσκονται για την 6η της σεζόν στο κανάλι ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, η Φρόσω Κυριαζή, ο Χάρης Χρονόπουλος και η Δάφνη Μπόκοτα στο πάνελ, ενώ και πίσω από τις κάμερες η σύνθεση της ομάδας θα παραμείνει πάνω κάτω η ίδια.

Πάντως μετά τις αποφάσεις του σταθμού για τα οικονομικά της νέας σεζόν αναμένεται να υπάρξουν προσαρμογές στο budget του πρωινάδικου, κάτι που θα γίνει σε όλα τα κανάλια…