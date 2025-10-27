Κατερίνα Καινούργιου: Το ρομαντικό ταξίδι στο Παρίσι και το σύμφωνο συμβίωσης

Και ενώ οι φήμες περί εγκυμοσύνης ολοένα και φουντώνουν, χωρίς η ίδια να έχει επιβεβαιώσει αλλά ούτε και διαψεύσει το γεγονός, το Σαββατοκύριακο μαζί με τον αγαπημένο της Παναγιώτη Κουτσουμπή ταξίδεψαν μέχρι το Παρίσι προκειμένου να απολαύσουν στιγμές χαλάρωσης και ξενοιασιάς μακριά από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την ρουτίνα της καθημερινότητας.

«Παρίσι… η πρωτεύουσα της μόδας, της τέχνης και του πολιτισμού. Η Πόλη του Φωτός κ όχι μόνο… Όσες φορές και να το δεις, με όποιον κι αν το είδες, το Παρίσι ποτέ δεν είναι αρκετό… Κάθε γωνιά του είναι μια φωτισμένη σκηνή θεάτρου κι εκεί που γυρίζει ο προβολέας της προσοχής σου, ιστορίες αρχίζουν να διαδραματίζονται μπροστά στα μάτια σου… Ξανά κ ξανά λοιπόν…» έγραψε η παρουσιάστρια στην λεζάντα της ανάρτησής της στο instagram.

φωτογραφία NDP

Σήμερα - Δευτέρα 27 Οκτωβρίου - η Κατερίνα Καινούργιου προχώρησε και σε μια αποκάλυψη μέσα από την εκπομπή της, με αφορμή μια δήλωση του Γρηγόρη Αρναούτογλου σχετικά με τον θεσμό του γάμου. «Κι εγώ τώρα σε διαδικασία για σύμφωνο συμβίωσης είμαι και το ψάχνεις γιατί είναι πάρα πολλοί οι λόγοι. Γιατί οτιδήποτε και να σου συμβεί, μετά τον πρώτο λόγο τον έχουν οι γονείς σου. Σκέψου τώρα να είσαι με τον άνθρωπό σου, να έχεις ένα παιδί, και να πρέπει να πάρει μια απόφαση...» είπε χαρακτηριστικά.