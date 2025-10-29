Κατερίνα Καραβάτου: Ανακοινώθηκε η ανανέωση της συνεργασίας της με τον ΑΝΤ1

Η συνεργασία της παρουσιάστριας με τον ΑΝΤ1 το φετινό καλοκαίρι είχε «περάσει τα τεστ» καθώς η τηλεθέαση ήταν ικανοποιητική και αναμενόμενο ήταν να συνεχιστεί. Το κανάλι, μόλις εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση ότι ανανεώνει την συνεργασία του μαζί της, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την εκπομπή που πρόκειται να αναλάβει.

Η ίδια πάντως όλο τον προηγούμενο καιρό, όταν οι δημοσιογράφοι την ρωτούσαν σχετικά με το πότε θα την δούμε στους τηλεοπτικούς μας δέκτες, με τι εκπομπή και σε ποια ζώνη και μέρα, ευγενικά απέφευγε να απαντήσει, λέγοντας ότι το κανάλι είναι αυτό που θα κάνει την επίσημη ανακοίνωση, όταν έρθει η ώρα.

Η επίσημη ανακοίνωση

Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού. Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία.