Κατερίνα Καραβάτου: «Δεν ξέρω αν θα με δείτε στην τηλεόραση τον Ιανουάριο του 2026»

Η Κατερίνα Καραβάτου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής “Buongiorno” για το τι ετοιμάζει στον ΑΝΤ1 και όπως καταλάβαμε μάλλον δεν θα τη δούμε το προσεχές διάστημα. «Δεν ξέρω αν θα με δείτε στην τηλεόραση τον Ιανουάριο του 2026. Μόλις μάθω, μόλις με ειδοποιήσουν από το κανάλι, θα σας πω κι εγώ.

Με ενδιαφέρει να κάνω πράγματα, με τα οποία αισθάνομαι ότι μου πηγαίνουν, μου αρέσουν, μου φέρνουν κάτι διαφορετικό. Είναι μία νέα πρόκληση. Έτσι λειτουργώ, έτσι έχει πάει και όλο το προηγούμενο διάστημα και είμαι χαρούμενη για αυτό».

«Δεν είναι δυνατόν να δουλεύεις με αυτούς που θα ’θελες»

Υπάρχουν φήμες που θέλουν την Καραβάτου να αντικαθιστά τον Γιώργο Λιάγκα στο καθημερινό πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού, η παρουσιάστρια όμως αρνήθηκε να πει κάτι. «Δεν πρόκειται να σχολιάσω τις παραφιλολογίες. Δεν το κάνω ποτέ, δεν θέλω καθόλου. Αυτό που θα γίνει θα το αποφασίσει ο σταθμός. Πάντα έχω εμπιστοσύνη στο κανάλι.

Φυσικά έχω άποψη για τους ανθρώπους με τους οποίους θα ήθελα να είμαι στο πάνελ. Είμαι πολλά χρόνια πια σε αυτόν τον χώρο και έχω σχέσεις, γνωρίζω τους ανθρώπους, αλλά δεν είναι πάντα δυνατόν να δουλεύεις με τους ανθρώπους που θα ήθελες ενδεχομένως».

Ψήφος εμπιστοσύνης

Την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 ο ΑΝΤ1 ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με την Κατερίνα Καραβάτου, μετά από την επιτυχημένη συνεργασία που είχαν με το μαγκαζίνο “Καλοκαίρι παρέα”.

«Ο ΑΝΤ1 ανανεώνει, με ιδιαίτερη χαρά, την επιτυχημένη συνεργασία του με την Κατερίνα Καραβάτου. Η αγαπημένη παρουσιάστρια, που έχει ξεχωρίσει για το ταλέντο, τον επαγγελματισμό, την αμεσότητα και τη συναισθηματική της ευφυΐα, έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω το δυνατό ψυχαγωγικό πρόγραμμα του σταθμού.

Με πολυετή πορεία στην τηλεόραση και ξεχωριστό επικοινωνιακό χάρισμα, η Κατερίνα Καραβάτου προχωρά μαζί με τον ΑΝΤ1 με κοινό στόχο την ποιοτική και σύγχρονη ψυχαγωγία», έλεγε συγκεκριμένα η ανακοίνωση του σταθμού και όλοι τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η συνεργασία.