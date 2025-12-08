Κατερίνα Καραβάτου: «Έχω κάποια ιατρικά θέματα και δεν μπορώ να κάνω μπότοξ»

Η Κατερίνα Καραβάτου ήταν καλεσμένη στο FTHIS Celebrity Show στο YouTube και μίλησε για το γεγονός πως ενώ τα χρόνια περνάνε για όλους τους άλλους, φαίνεται πως από εκείνη δεν περνάει μέρα επάνω της. Η παρουσιάστρια λοιπόν αποκάλυψε το μυστικό της ομορφιάς της. «Δεν μπορώ να κάνω τίποτα επεμβατικό πάνω μου! Όσο αντέξουμε! Έχω κάποια ιατρικά θέματα και δεν μπορώ να κάνω τέτοιου είδους επεμβάσεις στον εαυτό μου, ούτε μπότοξ, ούτε φίλερς, ούτε τίποτα από αυτά τα πράγματα. Αν μπορούσα, θα έκανα».

Προσωπική ζωή

Η Καραβάτου κλήθηκε να σχολιάσει και το γεγονός πως δεν μαθαίνουμε τίποτα για την προσωπική της ζωή. «Δεν υπάρχει κανένα μυστήριο να λυθεί. Δεδομένου ότι τα δύο παιδιά μου είναι σε αυτές τις ηλικίες, δεν θέλω να μαθαίνουν πράγματα από άλλους. Θα ήθελα οτιδήποτε αφορά τη μαμά τους να το μαθαίνουν από μένα, γι’ αυτό είμαι πραγματικά πολύ προσεκτική στις κινήσεις μου.

Πέρσι η Αέλια μου είπε, επειδή όλα τα παιδιά γκουγκλάρουν κι εκείνη είναι τώρα μεγάλο κορίτσι, μου είπε λοιπόν: “λένε στο σχολείο ότι τα έχεις με τον Χρήστο Φερεντίνο κι εγώ τους λέω πως είστε φίλοι, τους έχω δει, είναι φίλοι”. Δες όμως πώς το έχει διαπραγματευτεί ίδια. Δεν είναι εύκολο για ένα παιδάκι να μαθαίνει κάτι, να του λένε κάτι για τη μαμά του, το οποίο το ίδιο δεν το γνωρίζει».

Dream job

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε και τις δύο εκπομπές που θα ήθελε να κάνει όσο ποτέ στην τηλεοπτική της καριέρα. «Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω ένα ταξιδιωτικό, τύπου Ευτυχής Μπλέτσας με τρέλα! Και επίσης μια εκπομπή σαν του Γρηγόρη Αρναούτογλου, ένα late night show. Και τα δύο μου αρέσουν πάρα πολύ, τα παρακολουθώ πολύ πολύ στενά».